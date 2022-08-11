По программе микрогрантов для бизнеса одобрили заявки 748 предпринимателей

В рамках подачи заявок на программу микрогрантов для бизнеса уже 748 предпринимателей получили положительное решение о получении финансирования для развития или начала своего дела.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Реализация бизнес-проектов предпринимателей, чьи заявки уже одобрены, позволит создать более 2 тысяч рабочих мест.

Больше всего грантов получат предприниматели из Киевской (55), Днепропетровской (19), Полтавской (17), Львовской (17) и Винницкой (14) областей.

"Наращивать экономические мышцы - это действительно очень важно. Каждый трудоспособный украинец понимает, что он должен присоединиться к нашей общей победе - защищая ли наше государство или став смелым воином на экономическом фронте. И мы, как Минэкономики, хотим дать украинцам все ресурсы для того, чтобы они на этом фронте побеждали. Программа микрогрантов имеет большой потенциал, ведь мы видим, насколько граждане активны в подаче заявок", - подчеркнула замминистра экономики Татьяна Бережная.

По ее словам, Минэкономики планирует выдать около 20 тысяч грантов, что позволит создать множество новых рабочих мест в общинах и привлечь украинцев к борьбе на экономическом фронте.

Напомним, Кабинет министров 5 августа внес изменения в программу поддержки перерабатывающих предприятий в рамках проекта "еРабота". Теперь гранты по этой программе смогут получить и физические лица-предприниматели.

Кроме того, введены гранты до 250 тысяч гривен для желающих открыть собственное дело, две программы грантов аграриям на создание садов и теплиц, а также две программы, направленные на развитие ИТ-сектора: одна предусматривает выделение средств для стартапов, а другая – для тех, кто желает изменить область работы на IT и пройти соответствующие курсы. Прием заявок на гранты "еРабота" через портал госуслуг "Действие" был начат с 1 июля.