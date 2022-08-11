За програмою мікрогрантів для бізнесу схвалили заявки 748 підприємців

В рамках подання заявок на програму мікрогрантів для бізнесу вже 748 підприємців отримали позитивне рішення щодо одержання фінансування для розвитку чи започаткування своєї справи.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що реалізація бізнес-проєктів підприємців, чиї заявки уже схвалено, дозволить створити більше 2 тисяч робочих місць.

Найбільше грантів по другій хвилі отримають підприємці з Київської (55), Дніпропетровської (19), Полтавської (17), Львівської (17) та Вінницької (14) областей.

"Нарощувати економічні м’язи – це справді дуже важливо. Кожен працездатний українець розуміє, що він повинен долучитися до нашої спільної перемоги – чи захищаючи нашу державу, чи ставши сміливим воїном на економічному фронті. І ми, як Мінекономіки, хочемо дати українцям всі ресурси для того, щоб вони на цьому фронті перемагали. Програма мікрогрантів має великий потенціал, адже ми бачимо, наскільки громадяни є активними у подачі заявок", – підкреслила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

За її словами, Мінекономіки планує видати близько 20 тисяч грантів, що дозволить створити велику кількість нових робочих місць у громадах та залучити українців до боротьби на економічному фронті.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 5 серпня вніс зміни до програми підтримки переробних підприємств у межах проекту "єРобота". Тепер гранти за цією програмою зможуть отримати й фізичні особи-підприємці.

Крім того, запроваджено гранти до 250 тисяч гривень для бажаючих відкрити власну справу, дві програми грантів аграріям на створення садів і теплиць, а такождві програми, спрямовані на розвиток ІТ-сектору: одна передбачає виділення коштів для стартапів, а інша - для тих, хто бажає змінити сферу роботи на IT та пройти відповідні курси. Прийом заявок на гранти "єРобота" через портал держпослуг "Дія" було розпочато з 1 липня.