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За програмою мікрогрантів для бізнесу схвалили заявки 748 підприємців
В рамках подання заявок на програму мікрогрантів для бізнесу вже 748 підприємців отримали позитивне рішення щодо одержання фінансування для розвитку чи започаткування своєї справи.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Зазначається, що реалізація бізнес-проєктів підприємців, чиї заявки уже схвалено, дозволить створити більше 2 тисяч робочих місць.
Найбільше грантів по другій хвилі отримають підприємці з Київської (55), Дніпропетровської (19), Полтавської (17), Львівської (17) та Вінницької (14) областей.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Нарощувати економічні м’язи – це справді дуже важливо. Кожен працездатний українець розуміє, що він повинен долучитися до нашої спільної перемоги – чи захищаючи нашу державу, чи ставши сміливим воїном на економічному фронті. І ми, як Мінекономіки, хочемо дати українцям всі ресурси для того, щоб вони на цьому фронті перемагали. Програма мікрогрантів має великий потенціал, адже ми бачимо, наскільки громадяни є активними у подачі заявок", – підкреслила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.
За її словами, Мінекономіки планує видати близько 20 тисяч грантів, що дозволить створити велику кількість нових робочих місць у громадах та залучити українців до боротьби на економічному фронті.
Нагадаємо, Кабінет міністрів 5 серпня вніс зміни до програми підтримки переробних підприємств у межах проекту "єРобота". Тепер гранти за цією програмою зможуть отримати й фізичні особи-підприємці.
Крім того, запроваджено гранти до 250 тисяч гривень для бажаючих відкрити власну справу, дві програми грантів аграріям на створення садів і теплиць, а такождві програми, спрямовані на розвиток ІТ-сектору: одна передбачає виділення коштів для стартапів, а інша - для тих, хто бажає змінити сферу роботи на IT та пройти відповідні курси. Прийом заявок на гранти "єРобота" через портал держпослуг "Дія" було розпочато з 1 липня.