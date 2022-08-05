Ліцензії, гранти та реєстрація ТОВ. Тест-драйв нових сервісів "Дії" для підприємців

З 24 лютого на порталі "Дія" з'явилося чимало нових послуг для бізнесу. Починаючи з автоматичного отримання дозвільних документів, закінчуючи оформленням грантової допомоги та виплатами за працевлаштованих біженців. Delo.ua перевірило, як працюють нові сервіси і наскільки вони зручні для підприємців.

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Міністерство цифрової трансформації регулярно розповідає про те, як державна система "Дія" обростає новими сервісами. І не лише для пересічних громадян, а й для бізнесу. Причому багато онлайн-послуг, які полегшують життя підприємців, з'явилися буквально протягом останніх двох-трьох місяців. Розберемося, чим вони можуть бути корисними і як їх отримати.

єДекларація

Що за послуга? Поки в Україні діє воєнний стан, підприємці можуть скористатися цим сервісом, який замінює понад 370 різних дозвільних документів. Тобто замість того, щоб отримувати ліцензію або сертифікат, підприємець відправляє заявку в "єДекларацію" і може займатися тією діяльністю, на яку у мирний час потрібен дозвіл у традиційній, паперовій формі. Нюанс у тому, що після закінчення військового стану заявник все ж таки буде зобов'язаний оформити необхідний дозвільний документ у звичайному порядку.

Як користуватися послугою?

1. Увійти до особистого кабінету "Дії" за допомогою "Дія.Підпис" або за допомогою електронного ключа.

2. Перейти до розділу "єДекларація".

3. Після звірки особистих даних та даних про бізнес (місце реєстрації, КВЕД і т.д.), обрати необхідний дозвільний документ.

4. Перевірити ще раз введену інформацію та надіслати заявку, підписавши її за допомогою ЕЦП.

5. Жодних додаткових дій не потрібно, можна відразу займатися тією діяльністю, на яку подано "єДекларацію".

єРобота

Що за послуга? Це один із "найсвіжіших" сервісів на порталі, який призначений для тих, хто хоче отримати фінансування для розвитку свого бізнесу. Причому, мова не про кредити, а про гранти. Для початку Кабмін вирішив виділити на гранти у рамках "єРоботи" майже 100 млн грн. Ними зможуть скористатись понад 400 претендентів. Гранти призначені для запуску нового бізнесу (максимальна сума – 250 тис грн), для переробних підприємств (до 8 млн грн), а також на будівництво теплиць (до 7 млн грн на 2 га) і на висадку садів (до 400 тис грн на 1 га).

Як користуватися послугою?

1. Увійти до особистого кабінету "Дії" за допомогою "Дія.Підпис" або за допомогою електронного ключа.

2. Перейти до розділу "єРобота".

3. Вибрати програму фінансування (наприклад, грант на власну справу).

4. Заповнити форму, вказавши особисті дані, а також дані про свій бізнес (юридична форма, адреса, КВЕД, фінансові показники, активи тощо). ).

5. описати проект, додати детальний бізнес-план. До речі, на порталі "Дії" також є шаблон бізнес-плану.

6. Перевірити ще раз введену інформацію та надіслати заявку, підписавши її за допомогою ЕЦП.

7. Результати розгляду заявки (її схвалення чи відмова) можна буде дізнатися безпосередньо у своєму особистому кабінеті "Дії".

Компенсація за працевлаштування біженців

Що за послуга? Підприємці та компанії, які беруть на роботу біженців (внутрішньо переміщених осіб, ВПО) мають право на виплати з держбюджету. Розмір такої компенсації складає 6500 грн. за місяць роботи співробітника-біженця. Щоправда, отримати її можна лише за два місяці. Для оформлення виплати роботодавець зобов'язаний укласти з працівником трудовий договір. Крім того, заявник має бути платником єдиного соцвнеску (ЄСВ) та подати всю податкову звітність за 2021 рік. Якщо ці критерії виконані, схвалення заявки займає лише один робочий день.

Як користуватися послугою?

1. Увійти до особистого кабінету "Дії" за допомогою "Дія.Підпис" або за допомогою електронного ключа.

2. Перейти до розділу "Компенсація за працевлаштування ВПО".

3. Заповнити форму з даними про роботодавця та про співробітника, який є біженцем.

4. Система автоматично перевірить, чи перебуває співробітник у реєстрі ВПО.

5. Якщо перевірка успішна, необхідно ввести реквізити банківського рахунку для отримання виплати та надіслати заявку, підписавши її за допомогою ЕЦП.

Пошук іноземних партнерів

Що за послуга? На порталі "Дія" створено окремий каталог, де розміщуються заявки закордонних компаній, які готові співпрацювати з українськими підприємствами навіть за умов війни. Заявки подані у вигляді тендерних пропозицій, в яких зазначено країну реєстрації контрагента, сферу його діяльності, описано суть заявки (наприклад, пошук компанії, яка виробляє продукти харчування або надає IT-послуги) та термін, до якого потрібно подати тендерну пропозицію.

Як користуватися послугою?

1. На порталі "Дія.Бізнес – Експортний напрямок" перейти до розділу "Пошук партнерів".

2. Відфільтрувати запити під потрібні критерії (по країні реєстрації/розташування контрагента, по сфері його діяльності, за датою розміщення заявки).

3. Вибрати і вивчити заявку, яка зацікавила.

4. Якщо пропозиція іноземної компанії підпадає під необхідні критерії, надіслати лист-пропозицію на вказану адресу електронної пошти.

Реєстрація ТОВ

Що за послуга? Будь-який громадянин України тепер може зареєструвати юридичну особу у формі ТОВ онлайн. Цей сервіс вже доступний у "Дії". На порталі сказано, що подання заявки займає до 20 хвилин, а реєстрація відбувається автоматично протягом однієї хвилини. Але важливо, щоб при цьому виконувалося кілька умов: усі засновники ТОВ – фізособи та громадяни України; на керівника компанії не накладено жодних обмежень (наприклад, за податкові борги); вказано унікальні номери бенефіціарів з Єдиного державного демографічного реєстру; назва ТОВ не містить заборонені законодавством слова (дублювання в назві компанії назв держорганів, наявність слів "державна", "національна", копіювання імен інших компаній тощо). Онлайн-реєстрація ТОВ доступна на підставі модельного (стандартизованого() статуту.

Як користуватися послугою?

1. Увійти до особистого кабінету "Дії" за допомогою "Дія.Підпис" або за допомогою електронного ключа.

2. Перейти до розділу "Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту".

3. Ввести дані про компанію (адресу, назву), а також вказати відомості про власників ТОВ.

4. Сформувати модельний статут на підставі підказок системи або вибрати його шаблон "за замовчуванням", що затверджений постановою Кабміну № 367 від 27 березня 2019 року.

5. Докласти копію протоколу зборів учасників про створення ТОВ або рішення власника, якщо засновник компанії один.

6. Вибрати бажану систему оподаткування: на загальних підставах (сплата податку на прибуток та ПДВ), або спрощену (єдиний податок).

7. Підписати заявку за допомогою електронного ключа та надіслати її на верифікацію.

8. Результати розгляду заявки (підтвердження реєстрації ТОВ або відмова) можна буде дізнатися безпосередньо у своєму особистому кабінеті "Дії".