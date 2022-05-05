Підприємцям дадуть 6500 грн за працевлаштування переселенців

На порталі “Дія” з'явилася нова послуга – підприємці одержують 6500 грн за працевлаштованих внутрішньопереміщених осіб (ВПО). Компенсацію можна отримати за перший та другий місяць роботи переселенця.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він підкреслив, що багато хто залишився без роботи і дома і вимушено переїхав до інших областей України.

"Тепер, коли наймаєте на роботу українця, який отримав довідку ВПО, ви можете отримати грошову компенсацію 6500 гривень за перший та другий місяць роботи людини", — зазначив Федоров.

Як отримати компенсацію?

✅Заповніть заявку на порталі "Дія".

✅Підпишіть КЕП. Заява буде надіслана до Державного центру зайнятості.

Критерії, за якими нараховується компенсація підприємцю:

▪️ Працевлаштували ВПО після 24.02.22 за умови, що переселенець отримав довідку також після 24 лютого.

▪️ Виплачували їм зарплату не меншу за мінімальну.

▪️ Сплачували єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування.

▪️ Подавали податкову звітність за 4 квартал 2021 р.

Нагадаємо, тепер люди, які були змушені покинути свій будинок та переїхати в межах України через повномасштабне вторгнення Росії, можуть оформити статус внутрішньопереміщених осіб (ВПО) у додатку “Дія” та отримати виплату від держави — для себе та своїх дітей.

Усю інформацію про виплати, допомогу та отримання статусу внутрішньо переміщеної особи можна знайти за посиланням.

Зазначимо, Кабінет міністрів України спільно з Організацією Об'єднаних Націй запускають дві нові програми виплат грошей внутрішньо переміщеним особам.