Кабмин совместно с ООН запускает две новые программы выплат для переселенцев

Кабинет министров Украины совместно с Организацией Объединенных Наций запускают две новые программы выплат денег внутренне перемещенным лицам. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 15 апреля, сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"По нашим договоренностям, вынужденные переселенцы, нуждающиеся в дополнительной защите, будут получать по 2200 гривен каждый месяц на каждого члена семьи. Эти деньги ООН будет платить в течение 3 месяцев", — резюмировал глава Кабмина.

Из числа вынужденных переселенцев малоимущие пенсионеры отдельно будут дополнительно получать еще по 2200 гривен. Планируется, что эти деньги будут получать около 700 тысяч внутриперемещенных лиц.

Ранее Министерство социальной политики также сообщило, что совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) запустило программу выплат незащищенным семьям с детьми, которые пострадали из-за войны и нуждаются в финансовой поддержке.

Речь идет о семьях с тремя и более несовершеннолетними детьми, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет, а также о семьях с двумя или более детьми, где один ребенок имеет инвалидность.

Выплаты также предусмотрены в сумме 2220 гривен на человека в месяц (но не более чем на пять человек в семье), при этом власти обозначили, что деньги будут выдаваться сразу на три месяца.