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Общество
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Семьям с детьми, которые пострадали от войны, выплатят дополнительные деньги: ЮНИСЕФ и Минсоцполитики запустили совместную программу

Семьям с детьми, которые пострадали от войны, выплатят дополнительные деньги: ЮНИСЕФ и Минсоцполитики запустили совместную программу

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно с Министерством социальной политики запустило программу для незащищенных семей с детьми, которые пострадали из-за войны и нуждаются в финансовой поддержке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Уточняем, что эта программа только усилит другие инициативы государства по выплате денег переселенцев, а не является частью таких программ.

Сначала запустят первый этап программы. На протяжении первой фазы помощь получат семьи, принадлежащие к одной из двух групп:

  • имеют трое и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет;
  • имеют двое и более детей до 18 лет, из которых хотя бы один ребенок с инвалидностью.

Каждый член такой семьи дополнительно будет получать по 2220 гривен ежемесячно. При этом деньги смогут получить не больше пяти людей из одной семьи. Выплату будут давать раз в три месяца, то есть сумму за три месяца одним платежом.

"Эта выплата будет производиться определенным категориям дополнительно к выплатам, проводимым по государственным программам, в частности дополнительно к выплате внутриперемещенным лицам на проживание", — подчеркнули в ведомстве.

Деньги отправят получателям через 4 недели после подачи заявки. Подать заявку на получение помощи можно на специальном сайте. По всем вопросам можно обращаться на горячую линию: 0 800 600 017 (работает ежедневно с 8:00 до 22:00).

Кроме этой помощи, государство выплатит каждому переселенцу в Украине минимальную ежемесячную помощь в сумме 2 тысячи гривен. На каждого ребенка, который с родителями также был вынужден уехать из своего дома из-за войны, переселенцы получат по 3 тысячи гривен.

Домовладельцам, бесплатно принимающим у себя переселенцев, компенсируют стоимость коммуналки. Так, за каждого переселенца государство заплатит 450 гривен в месяц

Автор:
Вита Молодан