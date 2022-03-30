Сім'ям з дітьми, які постраждали від війни, виплатять додаткові гроші: ЮНІСЕФ та Мінсоцполітики запустили спільну програму

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) спільно з Міністерством соціальної політики запустило програму для незахищених сімей з дітьми, які постраждали через війну та потребують фінансової підтримки. Про це повідомила прессслужба відомства.

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Уточнюємо, що ця програма лише посилить інші ініціативи держави щодо виплати грошей переселенців, а не є частиною таких програм.

Спершу запустять перший етап програми. Протягом першої фази допомогу отримають сім'ї, що належать до однієї із двох груп:

мають троє та більше дітей віком до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років;

мають двоє та більше дітей до 18 років, з яких хоча б одна дитина з інвалідністю.

Кожен член такої сім'ї додатково отримуватиме по 2220 гривень щомісяця. При цьому гроші зможуть отримати не більше ніж п'ять людей з однієї сім'ї. Виплату будуть давати раз на три місяці, тобто суму за три місяці одним платежем.

"Ця виплата здійснюватиметься певним категоріям додатково до виплат, які проводяться за державними програмами, зокрема додатково до виплати внутрішньопереміщеним особам на проживання", - наголосили у відомстві.

Гроші надішлють одержувачам через 4 тижні після подання заявки. Подати заявку на отримання допомоги можна на спеціальному сайті. З усіх питань можна звертатися на гарячу лінію: 0800600017 (працює щодня з 8:00 до 22:00).

Окрім цієї допомоги, держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну щомісячну допомогу на суму 2 тисячі гривень. На кожну дитину, яка з батьками також була змушена виїхати зі свого будинку через війну, переселенці отримають по 3 тисячі гривень.

Домовласникам, які безкоштовно приймають у себе переселенців, компенсують вартість комуналки. Так, за кожного переселенця держава заплатить 450 гривень на місяць.