Домовласникам, які безкоштовно приймають у себе переселенців, компенсують вартість комуналки

За кожного переселенця держава заплатить 450 гривень на місяць.

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Уряд підтримає власників житла, які безоплатно притулили переселенців. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Так, за дорученням президента України та уряду розроблено соціальний пакет для підтримки внутрішньопереміщених осіб, яким регулюються питання соціальних виплат, працевлаштування, а також розміщення осіб, які втратили або вимушено залишили своє житло.

Отже, власники житла, які безкоштовно дали притулок внутрішньо переміщеним особам, отримають гарантовану державну підтримку у розмірі близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку, для компенсації витрат на комунальні послуги.

Щоб отримати державну підтримку, необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою та надати необхідну інформацію. Також, цю інформацію можна надати через веб-сайт "Прихисток", а надалі це можна буде зробити і через "Дія".

Після звернення органи місцевого самоврядування формуватимуть реєстр житлового фонду, доступного для розміщення. Це дозволить розмістити якнайбільшу кількість людей. Саме розселення у житлі відбуватиметься лише за згодою власників житла, які погодилися надати притулок.

Щомісяця власники житла, які безплатно прийняли у своїх будинках переміщених осіб, отримуватимуть виплату з бюджету через органи місцевого самоврядування.

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