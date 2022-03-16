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У програмі "Дія" знову стали доступні цифрові паспорти
Єдиний державний демографічний реєстр України знову включено, в результаті до додатку "Дія" повернулися закордонні паспорти та ID-картки. Про це повідомили у Telegram-каналі програми.
Для відновлення цифрового доступу достатньо заново увійти у програму.
Цифровим паспортом на території України можна користуватись так само, як і паперовим чи пластиковим. У тому числі він діє під час проходження блокпостів та під час перевірок правоохоронцями.
Паспорт у смартфоні можна застосовувати також при перетині кордону з Польщею та Молдовою. Але в інших країнах вимагають фізичний закордонний паспорт.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше у додатку "Дія" з'явилася нова послуга — "єДокумент". Це цифрове посвідчення на період воєнного часу у разі втрати документів.
Міністерство цифрової трансформації України також запустило в Telegram чат-бот "єВоріг", за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта.