В Украине запустили в Telegram чат-бот "єВорог"

Министерство цифровой трансформации Украины запускает в Telegram чат-бот "єВорог", с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Главное отличие от других ботов – авторизация через приложение "Дія". Это нужно, чтобы собирать более качественную информацию и чтобы диверсанты не могли спамить фейковыми фото или видео.

Через смартфон подтвердите, что вы авторизованный пользователь приложения "Дія". После этого сообщите боту, что именно и где вы видели технику или оккупанта, и отправьте точную геолокацию местоположения и фото/видео.

Чтобы воспользоваться чат-ботом, необходимо: перейти по ссылке в смартфоне https://t.me/evorog_bot; нажать "авторизоваться" и подтвердить личность в "Дії"; выбрать, что именно видели: технику или оккупантов; прислать фото или видео; выбрать область из списка и отправить геолокацию техники или живой силы врага; описать своими словами увиденное.

Все данные касательно врага будут переданы ВСУ.