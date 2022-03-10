В Україні запустили в Telegram чат-бот "є-Ворог"

Міністерство цифрової трансформації України запускає в Telegram чат-бот "є-Ворог", за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Головна відмінність від інших роботів - авторизація через додаток "Дія". Це потрібно, щоб збирати більш якісну інформацію та щоб диверсанти не могли спамити фейковими фото чи відео.

Через смартфон підтвердіть, що ви є авторизованим користувачем програми "Дія". Після цього повідомте боту, що саме і де ви бачили — техніку або окупанта, і надішліть точну геолокацію їхнього розташування та фото/відео.

Щоб скористатися чат-ботом, необхідно: перейти за посиланням у смартфоні https://t.me/evorog_bot; натиснути "авторизуватися" та підтвердити особистість у "Дії"; вибрати, що саме бачили: техніку чи окупантів; надіслати фото чи відео; вибрати область зі списку та надіслати геолокацію техніки або живої сили ворога; описати своїми словами побачене.

Всі дані щодо ворога будуть передані до ЗСУ.