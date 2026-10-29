ПриватБанк запустив повністю цифрове КАСКО: як працює новий сервіс страхування авто

ПриватБанк запустив у застосунку Приват24 два продукти автострахування — "Міні КАСКО" та "Повне КАСКО". Водії можуть оцінити ринкову вартість автомобіля, пройти огляд через камеру смартфона й отримати пропозиції від кількох страхових компаній.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба банку.

Завдяки такому рішенню водіям більше не потрібно їздити до офісу страхової компанії чи встановлювати сторонні застосунки.

"Ми трансформували КАСКО в якісний цифровий інструмент, який мінімізує бюрократичні процедури та забезпечує кожному водію максимальну простоту, прогнозованість і захист", – зазначив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Він додав, що серед головних переваг є автоматична оцінка авто, відсутність потреби відвідувати офіси та можливість отримати пропозиції від кількох лідерів ринку в одному місці.

Оплата частинами та воєнні ризики

Окрім разового платежу, клієнти можуть розтермінувати оплату послуги на 12 місяців без переплат, сплачуючи вартість щомісяця. Також банк пропонує захист від воєнних ризиків: власники полісів отримують компенсацію у разі пошкодження автівки від ракет, дронів чи їхніх уламків.

"Покриття воєнних ризиків відповідає потребам нашого клієнта в сучасних реаліях країни. Близько 80% договорів, які банк уже уклав за цим продуктом страхування автомобілів, включають таке покриття", – розповів Мусієнко.

Пакети страхування та оформлення

Банк пропонує два рівні страхування: базове "Міні КАСКО" та максимальний пакет all-inclusive "Повне КАСКО", дію якого за бажанням можна поширити й на територію Європи. Страхові партнери також передбачають виплати за дрібні пошкодження та скло без довідок поліції, виплату за європротоколом і технічний асистанс.

Оформити поліс можна безпосередньо у мобільному застосунку Приват24 за допомогою розділу меню "Ще — Страхування — КАСКО".

Нагадаємо, у вересні ПриватБанк запустив сервіс підписок, що передбачає кешбек, знижки та окремі умови на низку послуг — від цифрових сервісів і доставки до пального та медицини.