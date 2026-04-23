Лише 8% автовласників в Україні мають КАСКО

Павло Царук про потенціал ринку та інновації в страхуванні / Unsplash

Український ринок добровільного автострахування має величезний потенціал для розвитку, адже на сьогодні полісами КАСКО захищено лише близько 350-400 тисяч автомобілів. Це становить не більше 5-8% від загальної кількості транспортних засобів у країні.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів голова правління СГ "ТАС" Павло Царук. 

За його оцінками, річний оборот сегмента становить близько 14,5 млрд грн, проте значна частина водіїв досі залишається без надійного захисту власного авто.

Від міні-пакетів до "зіркового" сервісу

Голова СГ "ТАС" зауважив, що компанія була першою, хто почав пропонувати "міні-КАСКО" як доповнення до обов'язкової "автоцивілки". Цей продукт дозволяє застрахувати власну машину за прийнятну ціну — лише за минулий рік компанія уклала 17 тисяч таких договорів.

Для тих, хто потребує ширшого захисту, компанія впровадила унікальну систему "ЄвроКАСКО 5 зірок". Цей підхід дозволяє клієнту самому конструювати свій поліс:

  • Вибір покриття: клієнт не переплачує за непотрібні опції.
  • Гнучка ціна: можливість обрати захист лише на випадок великих ризиків або повний сервіс.
  • Ринковий стандарт: модель, запроваджена СГ "ТАС", згодом стала прототипом для багатьох аналогічних продуктів на ринку.

Повне онлайн-врегулювання та "Дія"

Як лідер ринку за обсягом виплат, СГ "ТАС" зараз зосереджена на цифровізації процесів. Головна мета — перевести процес отримання відшкодування за КАСКО у повністю дистанційний формат.

"Ми хочемо зробити цей процес повністю онлайн, більш зручним, швидким та інформативним для клієнта — зі зрозумілими статусами, інтеграцією з "Дією" тощо", — наголосив Павло Царук. За його словами, інновації у сервісі та спрощення бюрократичних процедур є ключовим пріоритетом для компанії.

Нагадаємо, зафіксовано двократний ріст виплат за договорами автоцивілки. Від початку 2026 року українці отримали 2,7 млрд грн страхових виплат (ОСЦПВ), що на 89% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор:
Максим Кольц