Только 8% автовладельцев в Украине имеют КАСКО

Павел Царук о потенциале рынка и инновациях в страховании / Unsplash

Украинский рынок добровольного автострахования имеет огромный потенциал для развития, ведь на сегодняшний день полисами КАСКО защищено лишь около 350-400 тысяч автомобилей. Это составляет не более 5-8% общего количества транспортных средств в стране.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал глава правления СХ "ТАС" Павел Царук.

По его оценкам, годовой оборот сегмента составляет около 14,5 млрд грн, однако значительная часть водителей по-прежнему остается без надежной защиты собственного авто.

От мини-пакетов до "звездного" сервиса

Глава СГ "ТАС" отметил, что компания была первой, кто начал предлагать "мини-КАСКО" как дополнение к обязательной "автогражданке". Этот продукт позволяет застраховать свою машину за приемлемую цену — только за прошлый год компания заключила 17 тысяч таких договоров.

Для нуждающихся в более широкой защите компания внедрила уникальную систему "ЕвроКАСКО 5 звезд". Этот подход позволяет клиенту самому конструировать свой полис:

  • Выбор покрытия: клиент не переплачивает за ненужные настройки.
  • Гибкая цена: возможность выбрать защиту только в случае больших рисков или полный сервис.
  • Рыночный стандарт: модель, введенная СХ "ТАС", впоследствии стала прототипом для многих аналогичных продуктов на рынке.

Полное онлайн-урегулирование и "Действие"

Как лидер рынка по объему выплат, СГ "ТАС" сейчас сосредоточена на цифровизации процессов. Главная цель – перевести процесс получения возмещения по КАСКО в полностью дистанционный формат.

"Мы хотим сделать этот процесс полностью онлайн, более удобным, быстрым и информативным для клиента - с понятными статусами, интеграцией с "Действием" и т.д.", - подчеркнул Павел Царук. По его словам, инновации в сервисе и упрощение бюрократических процедур являются ключевым приоритетом компании.

Напомним, зафиксирован двукратный рост выплат по договорам автогражданки . С начала 2026 года украинцы получили 2,7 млрд грн страховых выплат (ОСГПО), что на 89% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Максим Кольц