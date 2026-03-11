Запланована подія 2

Выплаты по автогражданке выросли почти вдвое − МТСБУ

Unsplash

Средний размер выплаты по автогражданке за год увеличился почти вдвое — с 33 тыс. грн до почти 65 тыс. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сказал председатель правления Моторного (транспортного) страхового бюро Украины Александр Берназюк в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, по состоянию на сегодняшний день только около 20% страховых событий урегулировано по новому процессу. Полноценная оценка андеррайтинга возможна только во втором полугодии 2026, когда накопится достаточный массив данных для анализа потенциальной убыточности.

Что формирует цену автогражданки в Украине

На стоимость автогражданки напрямую вливают инфляционные факторы, увеличение заработной платы, рост стоимости деталей и сложность логистики, рассказал Берназюк.

Большинство деталей завозится из Европы и колебания курса гривны к евро существенно повышают цену. Также на стоимость влияет рост доли электротранспорта: восстановление электромобиля выходит дороже, ведь большинство моделей китайского производства, что усложняет логистику и обслуживание.

Кроме того, на общий уровень убыточности влияет рост количества договоров ОСАГО, заключенных со льготными категориями водителей, получающих скидку 50%. При этом водители попадают в ДТП так же, как другие, а страховые компании выплачивают возмещение в полном объеме. В настоящее время такие договоры составляют около 17% всех полисов, и ожидается их дальнейший рост, особенно после завершения войны. Этот фактор страховщики тоже учитывают в своих расчетах.

По словам Берназюка, растет общая частота наступления страховых случаев : за год этот показатель увеличился почти на 15% (с 1,75 до 2,0).

"На 100 договоров ОСАГО сейчас приходится примерно два ДТП. Ожидаем, что их количество будет расти, учитывая психологическое состояние водителей, которое влияет на стиль управления, а также из-за влияния других факторов, например, из-за недостаточного освещения дорог в темную пору и не работающие светофоры, вызванные в ТС".

Напомним, с 2026 года в Украине для всех договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСГПО) введено обязательное прямое урегулирование. Это значит, что потерпевшие после ДТП теперь получают выплату непосредственно от своей страховой компании, а не от страховщика виновника, что значительно упрощает и ускоряет процесс .

Автор:
Ольга Сичь