Продажи электрокаров обвалились в феврале на фоне энергетического кризиса
В феврале украинский автопарк пополнился 1074 электромобилями на аккумуляторных источниках питания (BEV).
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
По сравнению с февралем прошлого года спрос на электромобили снизился на 76%. По сравнению с январем 2026 г. падение составило 63%.
Большинство зарегистрированных электромобилей – легковые автомобили. За месяц их было зарегистрировано 1013 единиц, из которых 144 – новые, а 869 – подержанные.
Сегмент коммерческого электротранспорта был значительно меньше: из 61 зарегистрированного авто только 10 были новыми.
Топ-5 новых электромобилей февраля
- BYD Sea Lion 06 — 16 авто
- Zeekr 001 — 13 авто
- BYD Leopard 3 — 13 авто
- Zeekr 7X - 11 авто
- Honda e:NP2 - 10 авто
- Volkswagen ID.UNYX — 8 авто
Топ-5 подержанных электромобилей, впервые зарегистрированных в Украине
- Tesla Model Y - 124 авто
- Tesla Model 3 — 117 авто
- Nissan Leaf — 114 авто.
- Chevrolet Bolt — 59 авто.
- Tesla Model S — 45 авто
Заметим, что в январе 2026 г. украинский рынок электрокаров зафиксировал почти полный обвал импорта. Впрочем, эксперты называют эту ситуацию прогнозируемой: с 1 января в Украину вернулся налог на добавленную стоимость (НДС) на электромобили. Несмотря на резкое падение ввоза, системный крах рынка в ближайшее время не ожидается — на это влияют сразу несколько факторов.