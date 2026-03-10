Запланована подія 2

Новости
Продажи электрокаров обвалились в феврале на фоне энергетического кризиса

электрокар
Рынок электромобилей обвалился / Depositphotos

В феврале украинский автопарк пополнился 1074 электромобилями на аккумуляторных источниках питания (BEV).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

По сравнению с февралем прошлого года спрос на электромобили снизился на 76%. По сравнению с январем 2026 г. падение составило 63%.

Большинство зарегистрированных электромобилей – легковые автомобили. За месяц их было зарегистрировано 1013 единиц, из которых 144 – новые, а 869 – подержанные.

Сегмент коммерческого электротранспорта был значительно меньше: из 61 зарегистрированного авто только 10 были новыми.

Топ-5 новых электромобилей февраля

  1. BYD Sea Lion 06 — 16 авто
  2. Zeekr 001 — 13 авто
  3. BYD Leopard 3 — 13 авто
  4. Zeekr 7X - 11 авто
  5. Honda e:NP2 - 10 авто
  6. Volkswagen ID.UNYX — 8 авто

Топ-5 подержанных электромобилей, впервые зарегистрированных в Украине

  1. Tesla Model Y - 124 авто
  2. Tesla Model 3 — 117 авто
  3. Nissan Leaf — 114 авто.
  4. Chevrolet Bolt — 59 авто.
  5. Tesla Model S — 45 авто

Заметим, что в январе 2026 г. украинский рынок электрокаров зафиксировал   почти полный обвал импорта. Впрочем, эксперты называют эту ситуацию прогнозируемой: с 1 января в Украину вернулся налог на добавленную стоимость (НДС) на электромобили. Несмотря на резкое падение ввоза, системный крах рынка в ближайшее время не ожидается — на это влияют сразу несколько факторов.

Автор:
Татьяна Гойденко