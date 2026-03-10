Продажи электрокаров обвалились в феврале на фоне энергетического кризиса

В феврале украинский автопарк пополнился 1074 электромобилями на аккумуляторных источниках питания (BEV).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

По сравнению с февралем прошлого года спрос на электромобили снизился на 76%. По сравнению с январем 2026 г. падение составило 63%.

Большинство зарегистрированных электромобилей – легковые автомобили. За месяц их было зарегистрировано 1013 единиц, из которых 144 – новые, а 869 – подержанные.

Сегмент коммерческого электротранспорта был значительно меньше: из 61 зарегистрированного авто только 10 были новыми.

Топ-5 новых электромобилей февраля

BYD Sea Lion 06 — 16 авто Zeekr 001 — 13 авто BYD Leopard 3 — 13 авто Zeekr 7X - 11 авто Honda e:NP2 - 10 авто Volkswagen ID.UNYX — 8 авто

Топ-5 подержанных электромобилей, впервые зарегистрированных в Украине

Tesla Model Y - 124 авто Tesla Model 3 — 117 авто Nissan Leaf — 114 авто. Chevrolet Bolt — 59 авто. Tesla Model S — 45 авто