Импорт электромобилей в январе упал почти до нуля: какие причины

В январе 2026 года рынок электрокаров в Украине пережил прогнозируемый, но катастрофический обвал импорта — ввоз подержанных авто упал на рекордные 94,5% из-за возврата НДС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Института исследования авторынка.

Единственным устоявшим сегментом стала внутренняя перепродажа, продемонстрировавшая двухкратный рост по сравнению с прошлым годом.

Импорт упал почти до нуля

После декабрьского ажиотажа, когда импортеры пытались ввезти как можно больше машин до введения налога, январские показатели демонстрируют "пустые" таможни:

Подержанные электрокары: ввезено только 1374 единицы , что на -94,5% меньше, чем в декабре.

ввезено только , что на меньше, чем в декабре. Новые электрокары: продемонстрировали падение на -85,2% за месяц ( 864 ед. ).

Возврат 20% НДС мгновенно сделал импорт менее выгодным, заставив перевозчиков и покупателей взять паузу для адаптации к новым ценникам.

Внутренний рынок

Пока импорт находится в состоянии клинической смерти, внутренние перепродажи показывают удивительную стойкость. В январе было заключено 3 553 соглашения. Хотя это на 17% меньше, чем в декабре, годовой показатель ( +105,0% YY ) доказывает: спрос на электромобили в Украине не исчез.

Главные причины

Основной причиной такой рыночной аномалии специалисты считают возобновление обложения НДС на импорт электрических авто. В целом выделяют три фактора, повлекшие январский коллапс:

Декабрьский ажиотаж: Все, кто планировал покупку электромобиля в 2026 году, сделали это в декабре 2025 года, чтобы успеть до введения налога. Это вымыло и деньги покупателей, и логистические мощности. Завышенные ожидания цены: Теперь импортируемые авто становятся дороже минимум на 20% (сумма НДС). Рынок замер в ожидании: перевозчики присматриваются к новым правилам игры, а покупатели привыкают к новым ценникам. Внутренний рынок как спасательный круг: Поскольку уже находящиеся в Украине машины не подпадают под новые налоговые нагрузки, активность переместилась именно сюда. Показатель +105% YY верно указывает, что спрос никуда не исчез, он просто переориентировался на внутренний ресурс.

Что дальше?

Январь – это только начало адаптации. Аналитики ожидают, что февраль-март также будут депрессивными для импорта, пока складские запасы "бесшовных" машин у дилеров и перекупов не начнут заканчиваться.

Настоящую стоимость электромобилей по новым правилам украинцы почувствуют ближе к середине весны.

Напомним, январь 2026 показал, что рынок электромобилей в Украине входит в принципиально новую фазу развития. Удешевление б/у моделей на 20-35%, падение цен на премиальные электрокары из-за массового выхода из лизинга и агрессивная конкуренция со стороны китайских брендов формируют условия, при которых электромобиль становится доступным для более широкого круга водителей.

Отметим, что украинский рынок электромобилей завершил 2025 год взрывом активности, который спровоцировали изменения в законодательстве. Декабрь 2025 отличился как наиболее результативный месяц за всю историю отечественного авторынка.