ТОП 10 самых популярных новых электромобилей в Украине (декабрь 2025)

Декабрь 2025 стал месяцем, когда продажи новых электромобилей достигли невероятной отметки в 5846 единиц. На основе данных от Института исследований авторынка мы составили для читателей Delo.ua рейтинг самых популярных новых электромобилей, ставших финалом рекордного 2025 года.

География происхождения: китайское доминирование

Если взглянуть на VIN-коды новых электрокаров, то окажется 94% всех зарегистрированных за год машин китайского происхождения. Даже носящие логотипы европейских или японских брендов (Volkswagen, Honda) на самом деле сошли с конвейеров в КНР.

Это не случайность, а результат нескольких факторов, как-то:

низшие производственные затраты,

широкий модельный ряд на разный бюджет,

современные технологии,

большая емкость батарей,

быстрая доступность через независимых импортеров

а также хорошее оснащение в базовых комплектациях.

Рейтинг марок новых легковых электромобилей

Топ-10 марок новых электромобилей за декабрь 2025 год

Джерело: eauto.org.ua

Итоговый рейтинг за 2025 год продемонстрировал беспрекословное доминирование китайских производителей на украинском рынке электромобилей.

Бесспорным лидером года стал китайский производитель BYD (9656 единиц), занимающий почти половину всего рынка новых электрокаров. Это, в сущности, абсолютное доминирование.

Второе место занял Volkswagen (3815 единиц), но он держится там исключительно благодаря китайской линейке ID. Фактически, почти все Volkswagen были китайского производства. То есть логотип европейский, а происхождение опять-таки азиатское.

Тройку лидеров замыкает премиальный китайский бренд Zeekr (2940), ставший главным открытием года в сегменте технологического премиума и уверенно обходящий традиционных японцев из Honda.

Рейтинг по моделям автомобилей

Перейдем к конкретным моделям, выбранным украинскими покупателями по итогам 2025 года. Годовой топ-10 показывает значительные перестановки. Многолетние фавориты отошли на второй план, уступив место новинкам.

10. BYD Yuan UP

BYD Yuan UP

Джерело: eauto.org.ua

Компактный городской кроссовер, представляющий начальный сегмент в линейке BYD. Это идеальный выбор для ежедневного использования в городе благодаря своим габаритам и доступности.

BYD Yuan UP обеспечивает базовый набор функций и считается одним из самых доступных электрокаров китайского гиганта. Модель привлекает внимание покупателей, делающих первые шаги в мир электромобильности без излишних затрат. В декабре 2025 года владельцами BYD Yuan UP стали 753 украинца.

9. Audi Q4 e-tron

Audi Q4 e-tron

Джерело: audi-mediacenter.com

Представитель классического немецкого премиума, сохранивший свои позиции благодаря поклонникам бренда. Q4 e-tron сочетает традиционное качество Audi с современными электрическими технологиями.

Модель привлекает внимание тех, кто ценит проверенную репутацию и готов платить за узнаваемый логотип четырех колец, даже несмотря на более высокую цену по сравнению с китайскими конкурентами. В этом месяце, Audi Q4 e-tron стала удачной покупкой для 771 владельца.

8. BYD Sea Lion 06

BYD Sea Lion 06

Джерело: terra-cars.com.ua

Компактный кроссовер из семейства Sea Lion, занимающий нишу между доступными и премиальными моделями BYD. Модель предлагает оптимальное соотношение размеров, функциональности и цены.

Sea Lion 06 привлекает покупателей, которые ищут современный электромобиль среднего класса с хорошим оснащением и достаточным пространством для семьи. В декабре 2025 года на приобретение BYD Sea Lion 06 решились 876 украинцев.

7. Zeekr 001

Zeekr 001

Джерело: guangcaiauto.com

Это премиальный электрический shooting brake, ставший флагманом молодого бренда Zeekr. Модель известна своим выразительным дизайном, роскошным интерьером и исключительной динамикой.

Автомобиль активно конкурирует с такими гигантами, как Porsche Taycan и Tesla Model S, предлагая сравнительные характеристики значительно ниже. Zeekr 001 – яркий пример того, как китайские премиальные бренды бросают вызов традиционной автомобильной иерархии. В этом месяце это произведение автопрома попало в 1119 покупок.

6. BYD Sea Lion 07

BYD Sea Lion 07

Джерело: chi-new-energy.com.ua

Стильный электрический кроссовер средне-высокого класса, позиционирующийся как конкурент Tesla Model Y. Модель получила динамичный дизайн, разработанный бывшим шеф-дизайнером Audi.

BYD Sea Lion 07 отличается инновационной платформой и ориентацией на спортивную управляемость. BYD Sea Lion 07 является важной составляющей стратегии BYD по расширению ассортимента в сегменте технологических кроссоверов. В этот раз такую ​​машину приобрели 1216 автолюбителей.

5. Honda e:NS1

Honda e:NS1

Джерело: eauto.org.ua

Компактный кроссовер, принадлежащий среднему сегменту, разработанному специально для китайского рынка. Модель предлагает покупателям надежность и качество, присущее бренду Honda.

Honda e:NS1 имеет современный минималистичный интерьер и просты в использовании технологии. Несмотря на японский бренд, производство расположено в Китае, поэтому цены оказались достаточно конкурентными. Все это в совокупности привлекло 1293 покупателя, ставших счастливыми обладателями Honda e:NS1.

4. BYD Leopard

BYD Leopard 3

Джерело:lriker.com.ua

Компактный внедорожник относится к премиальному сегменту, ориентированному на высокую проходимость и прочность. Модель является частью суббренда Fang Cheng Bao и отличается агрессивным, "квадратным" дизайном.

BYD Leopard 3 привлекает покупателей уникальным сочетанием: внешность классического SUV, электрическая начинка нового поколения и эксклюзивность, привлекающая внимание на дороге. Это доказательство того, что китайские производители умеют создавать не только массовые, но и нишевые продукты высокого качества. А в декабре уже 1474 единиц BYD Leopard 3 покоряют украинские дороги.

3. Zeekr 7X

Zeekr 7X

Джерело:e.skm.ltd

Инновационный кроссовер премиум-класса от китайского концерна Geely. Модель отличается футуристическим дизайном и использованием передовых технологий автономного вождения.

Zeekr 7X позиционируется как прямой конкурент европейским люксовым электрокарам, но с более агрессивной ценовой политикой. Технологическая начинка включает самые современные системы безопасности и комфорта, ранее доступные только в топовых немецких брендах. За декабрь 2025 года модель Zeekr 7X появилась у 1550 автовладельцев.

3. BYD Song Plus

BYD Song Plus

Джерело:e.skm.ltd

Модель относится к среднему классу SUV и является одной из самых популярных в линейке BYD. Она отличается современным дизайном, большим запасом хода и высоким уровнем оснастки.

BYD Song Plus предлагает идеальный баланс между комфортом, технологиями и ценой. Кроссовер демонстрирует стабильный спрос среди украинских покупателей и входит в тройку лидеров по итогам года (была продана 2921 единица).

1. Volkswagen ID. Unyx

Стильное кросс-купе среднего класса, разработанное совместно с китайскими партнерами, явилось неожиданным лидером года. Модель позиционируется как высокотехнологичный, но доступный семейный автомобиль с выразительным спортивным характером.

Volkswagen ID. Unyx украинцы оценили за дизайн, удачно сочетающий европейское воздержание с китайской смелостью форм. Модель стала настоящим локомотивом продаж германского бренда в Украине (3137 продаж).

Рейтинг самых популярных электромобилей по моделям (инфографика)

Топ-10 моделей новых электромобилей, декабрь 2025

Источник: eauto.org.ua

Что означают эти цифры для рынка

Декабрьские показатели и итоги иллюстрируют несколько важных трендов. Во-первых, китайские бренды окончательно закрепились на украинском рынке и не собираются сдавать позиции.

Во-вторых, покупатели готовы доверять новым игрокам, если они предлагают хорошее соотношение цены и качества. Появление в топе Xiaomi и Denza подтверждает, что украинский рынок открыт для экспериментов.

В-третьих, традиционная дилерская модель уступает новым форматам продаж. Пока классические официальные дилеры игнорировали сегмент электромобилей, инициативу перехватили независимые трейдеры и импортные мультибрендовые.

И в-четвертых, Chinese-premium работает. Zeekr показывает солидные результаты, доказывая, что китайский бренд – это уже не всегда о чем-то бюджетном.

Аналитик авторынка отметил Остап Новицкий прокомментировал текущий тренд следующим образом:

«Мы видим картину, которая еще несколько лет назад казалась бы фантастикой: массовый восторг украинцев китайским автопромом.

Но мистики здесь нет – это чистый расчет. Когда новый BYD Tang L по габаритам и уровню мультимедиа идентичен VW Touareg, но стоит вдвое меньше, покупатель легко закрывает глаза на риски.»

Однако Новицкий добавляет, что есть другая группа потребителей, для которых автомобиль оказывается скорее большим гаджетом. Они будут покупать такие авто и менять их столь же часто, как смартфоны. Именно этот подход сейчас двигает эту часть рынка вперед.

Что показала динамика рынка за декабрь 2025 года

Декабрь 2025 г. войдет в историю украинского автомобильного рынка как месяц абсолютного рекорда. За 31 день украинский автопарк пополнился почти 6000 новыми легковыми электромобилями. Это новый непревзойденный максимум регистраций в месяц.

Интерес к электротяге достиг своего пика накануне 1 января 2026 года, когда растаможка электромобилей подорожала из-за возврата НДС. Покупатели массово воспользовались последней возможностью приобрести новые электрокары на выгодных условиях, что и повлекло за собой беспрецедентный ажиотаж. По итогам 2025 года украинский автопарк пополнился на 22,8 тыс. новых легковых электроавто (+122,9% по отношению к 2024 г.)