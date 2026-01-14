ТОП 10 найпопулярніших нових електромобілів в Україні (грудень 2025)

Грудень 2025 року став місяцем, коли продажі нових електромобілів досягли неймовірної позначки у 5846 одиниць. На основі даних від Інституту досліджень авторинку ми склали для читачів Delo.ua рейтинг найпопулярніших нових електромобілів, які стали фіналом рекордного 2025 року.

Географія походження: китайське домінування

Якщо поглянути на VIN-коди нових електрокарів, то виявиться 94% усіх зареєстрованих за рік машин мають китайське походження. Навіть ті, що носять логотипи європейських чи японських брендів (Volkswagen, Honda), насправді зійшли з конвеєрів у КНР.

Це не випадковість, а результат декількох факторів, як-то:

нижчі виробничі витрати,

широкий модельний ряд на різний бюджет,

сучасні технології,

велика ємність батарей,

швидка доступність через незалежних імпортерів

а також хороше оснащення у базових комплектаціях.

Рейтинг марок нових легкових електромобілів

Топ-10 марок нових електромобілів за грудень 2025 рік

Джерело: eauto.org.ua

Підсумковий рейтинг за 2025 рік продемонстрував беззаперечне домінування китайських виробників на українському ринку електромобілів.

Беззаперечним лідером року став китайський виробник BYD (9656 одиниць), який займає майже половину всього ринку нових електрокарів. Це, по суті, абсолютне домінування.

Друге місце посів Volkswagen (3815 одиниць), але тримається він там виключно завдяки китайській лінійці ID. Фактично, майже всі Фольксвагени були китайського виробництва. Тобто логотип європейський, а походження знову-таки азійське.

Трійку лідерів замикає преміальний китайський бренд Zeekr (2940), який став головним відкриттям року у сегменті технологічного преміуму та впевнено обходить традиційних японців з Honda.

Рейтинг за моделями автомобілів

Перейдемо до конкретних моделей, які обрали українські покупці за підсумками 2025 року. Річний топ-10 демонструє суттєві перестановки. Багаторічні фаворити відійшли на другий план, поступившись місцем новинкам.

10. BYD Yuan UP

BYD Yuan UP

Джерело: eauto.org.ua

Компактний міський кросовер, який представляє початковий сегмент у лінійці BYD. Це ідеальний вибір для щоденного використання у місті завдяки своїм габаритам та доступності.

BYD Yuan UP забезпечує базовий набір функцій і вважається одним з найдоступніших електрокарів від китайського гіганта. Модель привертає увагу покупців, які роблять перші кроки в світ електромобільності без надмірних витрат. У грудні 2025 року власниками BYD Yuan UP стали 753 українців.

9. Audi Q4 e-tron

Audi Q4 e-tron

Джерело: audi-mediacenter.com

Представник класичного німецького преміуму, який зберіг свої позиції завдяки прихильникам бренду. Q4 e-tron поєднує традиційну якість Audi з сучасними електричними технологіями.

Модель привертає увагу тих, хто цінує перевірену репутацію та готовий платити за впізнаваний логотип чотирьох кілець, навіть попри вищу ціну порівняно з китайськими конкурентами. Цього місяця, Audi Q4 e-tron стала вдалою покупкою для 771 власника.

8. BYD Sea Lion 06

BYD Sea Lion 06

Компактний кросовер із сімейства Sea Lion, який займає нішу між доступними та преміальними моделями BYD. Модель пропонує оптимальне співвідношення розмірів, функціональності та ціни.

Sea Lion 06 привертає увагу покупців, які шукають сучасний електромобіль середнього класу з хорошим оснащенням та достатнім простором для сім'ї. У грудні 2025 року на придбання BYD Sea Lion 06 наважилися 876 українці.



7. Zeekr 001

Zeekr 001

Джерело: guangcaiauto.com

Це преміальний електричний shooting brake, який став флагманом молодого бренду Zeekr. Модель відома своїм виразним дизайном, розкішним інтер'єром та винятковою динамікою.

Автомобіль активно конкурує з такими гігантами, як Porsche Taycan та Tesla Model S, пропонуючи порівнянні характеристики за значно нижчу ціну. Zeekr 001 – яскравий приклад того, як китайські преміальні бренди кидають виклик традиційній автомобільній ієрархії. Цього місяця цей витвір автопрому потрапив до 1119 покупів.

6. BYD Sea Lion 07

BYD Sea Lion 07

Джерело: chi-new-energy.com.ua

Стильний електричний кросовер середньо-високого класу, який позиціонується як конкурент Tesla Model Y. Модель отримала динамічний дизайн, розроблений колишнім шеф-дизайнером Audi.

BYD Sea Lion 07 вирізняється інноваційною платформою та орієнтацією на спортивну керованість. BYD Sea Lion 07 є важливою складовою стратегії BYD щодо розширення асортименту в сегменті технологічних кросоверів. Цього разу таку машину придбали собі 1216 автолюбителів.

5. Honda e:NS1

Honda e:NS1

Джерело: eauto.org.ua

Компактний кросовер, що належить до середнього сегмента, розробленого спеціально для китайського ринку. Модель пропонує покупцям надійність та якість, притаманну бренду Honda.

Honda e:NS1 має сучасний мінімалістичний інтер'єр та прості у використанні технології. Незважаючи на японський бренд, виробництво розташоване в Китаї, тому і ціни виявились досить конкурентними. Все це в сукупності привабило 1293 покупця, які стали щасливими власниками Honda e:NS1.

4. BYD Leopard

BYD Leopard 3

Джерело:lriker.com.ua

Компактний позашляховик належить до преміального сегменту, орієнтованого на високу прохідність та міцність. Модель є частиною суббренду Fang Cheng Bao і відрізняється брутальним, "квадратним" дизайном.

BYD Leopard 3 приваблює покупців унікальним поєднанням: зовнішність класичного SUV, електрична начинка нового покоління та ексклюзивність, яка привертає увагу на дорозі. Це доказ, що китайські виробники вміють створювати не лише масові, а й нішеві продукти високої якості. А у грудні вже 1474 одиниць BYD Leopard 3 підкорюють українські дороги.

3. Zeekr 7X

Zeekr 7X

Джерело:e.skm.ltd

Інноваційний кросовер преміум-класу від китайського концерну Geely. Модель вирізняється футуристичним дизайном та впровадженням передових технологій автономного водіння.

Zeekr 7X позиціонується як прямий конкурент європейським люксовим електрокарам, але з більш агресивною ціновою політикою. Технологічна начинка включає найсучасніші системи безпеки та комфорту, які раніше були доступні лише в топових німецьких брендах. За грудень 2025 модель Zeekr 7X з’явилася в 1550 автовласників.

2. BYD Song Plus

BYD Song Plus

Джерело:e.skm.ltd

Модель належить до середнього класу SUV і є однією з найпопулярніших у лінійці BYD. Вона вирізняється сучасним дизайном, великим запасом ходу та високим рівнем оснащення.

BYD Song Plus пропонує ідеальний баланс між комфортом, технологіями та ціною. Кросовер демонструє стабільний попит серед українських покупців та входить у трійку лідерів за підсумками року (було продано 2921 одиницю).

1. Volkswagen ID. Unyx

ТОП 10 найпопулярніших нових електромобілів в Україні (грудень 2025)

Стильне крос-купе середнього класу, розроблене спільно з китайськими партнерами, стало несподіваним лідером року. Модель позиціонується як високотехнологічний, але доступний сімейний автомобіль з виразним спортивним характером.

Volkswagen ID. Unyx українці оцінили за дизайн, який вдало поєднує європейську стриманість з китайською сміливістю форм. Модель стала справжнім локомотивом продажів німецького бренду в Україні (3137 продажів).

Рейтинг найпопулярніших електромобілів за моделями (інфографіка)

Топ-10 моделей нових електромобілів, грудень 2025

Джерело: eauto.org.ua

Що означають ці цифри для ринку

Грудневі показники та підсумки року ілюструють кілька важливих трендів. По-перше, китайські бренди остаточно закріпилися на українському ринку і не збираються здавати позиції.

По-друге, покупці готові довіряти новим гравцям, якщо ті пропонують хороше співвідношення ціни та якості. Поява в топі Xiaomi та Denza підтверджує, що український ринок відкритий до експериментів.

По-третє, традиційна дилерська модель поступається новим форматам продажу. Поки класичні офіційні дилери ігнорували сегмент електромобілів, ініціативу перехопили незалежні трейдери та мультибрендові імпортери.

І по-четверте, Chinese-premium працює. Zeekr показує солідні результати, доводячи, що китайський бренд — це вже не завжди про щось бюджетне.

Аналітик авторинку зазначив Остап Новицький прокоментував поточний тренд наступним чином:

«Ми бачимо картину, яка ще кілька років тому здавалася б фантастикою: масове захоплення українців китайським автопромом.

Але містики тут немає — це чистий розрахунок. Коли новий BYD Tang L за габаритами та рівнем мультимедіа ідентичний до VW Touareg, але коштує вдвічі менше, покупець легко закриває очі на ризики.»

Проте Новицький додає, що є інша група споживачів, для яких автомобіль виявляється скоріш, великим гаджетом. Вони будуть купувати такі авто і змінювати їх так само часто, як смартфони. Саме цей підхід зараз рухає цю частину ринку вперед.

Що показала динаміка ринку за грудень 2025

Грудень 2025 року увійде в історію українського автомобільного ринку як місяць абсолютного рекорду. За 31 день український автопарк поповнився майже 6000 новими легковими електромобілями. Це новий неперевершений максимум реєстрацій за місяць.

Інтерес до електротяги досяг свого піку напередодні 1 січня 2026 року, коли розмитнення електромобілів подорожчало через повернення ПДВ. Покупці масово скористалися останньою можливістю придбати нові електрокари на вигідних умовах, що й спричинило безпрецедентний ажіотаж. За підсумками 2025 року український автопарк поповнився на 22,8 тис. нових легкових електроавто (+122,9% відносно 2024 р.).