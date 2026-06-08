Бывший председатель Верховного Суда Князев пошел на соглашение с САП и получил 5 лет лишения свободы

Сегодня, 8 июня, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и экспредседателем Верховного Суда Всеволодом Князевым. Судебная коллегия назначила ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащего ему имущества.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Детали решения

Суд признал бывшего чиновника виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Согласно приговору, Всеволод Князев назначен 5 лет заключения с лишением права работать в судебных и правоохранительных органах сроком на 3 года. Суд принял решение о конфискации такого имущества:

квартиры и дома в городе Николаеве;

32 000 грн;

1700 евро;

201 000 долларов.

К моменту, когда приговор суда вступит в законную силу, бывшему председателю учреждения изменили меру пресечения на содержание под стражей. Для выполнения условий подписанного соглашения о признании виновности осужденный должен перечислить на финансовую поддержку Вооруженных сил Украины средства на общую сумму $1 104 600.

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Приговор суда не является окончательным и может быть обжалован в апелляционном порядке по основаниям, определенным частью 4 статьи 394 Уголовного процессуального кодекса Украины. Подать апелляционную жалобу он может в течение тридцати дней с момента оглашения решения суда в Апелляционную палату ВАКС.

Дело Князева

В июне 2023 года НАБУ разоблачило масштабную коррупционную схему в Верховном суде и задержало его председателя Князева по подозрению в получении 2,7 миллиона долларов взятки.

Верховный суд выразил недоверие и досрочно прекратил полномочия Князева в связи с установленными фактами коррупции. 26 мая 2023 вместо него председателем суда был избран Станислав Кравченко .

Сначала Князева арестовали с возможностью выхода под залог в 107 миллионов гривен, но затем снизили эту сумму до 75 миллионов. 31 августа ВАКС уменьшил размер залога уже до 55 миллионов гривен, 26 сентября – до 45 миллионов, 11 октября – до 35 миллионов, 5 декабря – до 27 миллионов, а 30 января – до 18,2 миллиона гривен. 31 января экспредседателя Верховного суда уволили из-под стражи после внесения залога.

6 августа 2024 года Высший совет правосудия решил уволить подозреваемого по делу о взятке на $2,7 млн Всеволода Князева с должности судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.