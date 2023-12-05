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ВАКС продлил арест экс-главе Верховного суда Князеву, уменьшив залог в пятый раз
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 5 декабря продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву еще на два месяца – до 2 февраля 2024 года.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, ходатайствовавшая о продлении ареста. При этом суд в очередной раз уменьшил размер залога подозреваемому с 35 миллионов до 27 миллионов гривен.
Дело Князева и "таяние" определенного судом залога
Напомним, что Национальное антикоррупционное разоблачило масштабную коррупционную схему в Верховном суде и задержало его председателя Князева по подозрению в получении 2,7 миллиона долларов взятки 15 июня.
Верховный суд выразил недоверие и досрочно прекратил полномочия Князева в связи с установленными фактами коррупции. 26 мая вместо него председателем Верховного суда избрали Станислава Кравченко.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Сперва Князева арестовали с возможностью выхода под залог в 107 миллионов гривен, но затем снизили эту сумму до 75 миллионов. 31 августа ВАКС уменьшил размер залога для уже до 55 миллионов гривен, 26 сентября – до 45 миллионов, а 11 октября – до 35 миллионов. Расследование против Князева НАБУ завершило 3 октября: ему инкриминируют часть 4 статьи 368 Уголовного кодекса (получение взятки).
В свою очередь, пособником во взяточничестве и мошенничестве оказался адвокат Олег Горецкий, который впоследствии пошел на соглашение со стороной обвинения, признав свою вину.
Уже 12 октября ему дали пять лет лишения свободы без конфискации имущества с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком три года. В свою очередь, в даче взятки главе Верховного суда подозревают бизнесмена и бывшего депутата Верховной Рады Константина Жеваго.