Арестованному экс-главе Верховного суда Князеву снова уменьшили залог

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 26 сентября уменьшила размер залога в качестве альтернативы содержанию под стражей для бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева до 45 миллионов гривен.

Как говорится в сообщении суда, таким образом была частично удовлетворена апелляционная жалоба стороны защиты на определение следственного судьи ВАКС от 6 сентября о продлении Князева срока содержания под стражей.

При этом указано, что решение принято с особым мнением судьи Инны Калугиной. Определение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит. Отметим, что до этого, 31 августа, ВАКС снизил размер залога для подозреваемого до 55 миллионов гривен.

Предыдущий раз суд продлевал срок ареста Князева 11 июля. На тот момент размер залога составлял 75 миллионов гривен. Такой размер, напомним, ВАКС установил еще 31 мая, хотя первоначально он составлял 107 миллионов.

Напомним, что 15 июня НАБУ разоблачило масштабную коррупционную схему в Верховном суде и задержало его председателя Князева по подозрению в получении 2,7 миллиона долларов взятки.

ВАКС избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В свою очередь Верховный суд выразил недоверие и досрочно прекратил полномочия Князева в связи с установленными фактами коррупции. 26 мая вместо Князева председателем Верховного суда избрали Станислава Кравченко.