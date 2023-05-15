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В Верховном Суде Украины разоблачили масштабную коррупцию: что известно
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное бюро расследования разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде, проводятся безотлагательные следственные действия.
Об этом сообщила пресс-служба САП.
"САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями ВС", - говорится в сообщении.
Детали по делу правоохранители обещают сообщить позже.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В то же время, издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источники в НАБУ сообщает, что детективы разоблачили на взятке 3 млн долларов председателя Верховного Суда Украины Всеволода Князева.
Как сообщает издание ZN.UA со ссылкой на источник в руководстве НАБУ, глава Верховного Суда уже задержан. По информации издания, деньги Князев получал от людей, выступавших за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго.
Стоит отметить, что Князев стал самым высоким по статусу чиновником Украины, которого поймали на взятке.
По информации нардепа Алексея Гончаренко, в настоящее время детективы проводят обыски в 18 судей Верховного Суда.
Всеволод Князев является главой Верховного Суда с 1 декабря 2021 года.