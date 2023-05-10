- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
$100 тыс за "порешать вопрос": опубликовано скандальное видео с эксразведчиком Червинским
Бывший разведчик Роман Червинский требовал 100 тыс. долларов у бизнесмена за решение вопроса с грузом контрабандных сигарет на одесской таможне. Запись, снятую скрытой камерой, на которой группа людей обсуждает коррупционную схему, опубликовал политический эксперт Андрей Мыселюк.
"На видео – эксразведчик Роман Червинский требует 100 тысяч долларов за решение вопросов по контрабанде. Это именно тот человек, который является главным героем неудачной попытки захвата российского самолета, приведшей к обстрелу аэродрома "Канатово", гибели и ранению военных в прошлом году", – указывает эксперт.
Также из видео ясно, что главным коррупционным фигурантом выступает именно Червинский: он и сообщники рассказывают, как будут договариваться в суде и курировать прохождение груза.
Ссылаясь на свои источники, эксперт отмечает, что Червинский даже выдавал себя за чиновника налоговой, который способен решить любую проблему.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Видео, мягко говоря, несколько диссонирует с образом честного патриота. Да и вообще запись разговоров, где действующий в то время разведчик пытается раскрутить "коммерса" на 100 тысяч долларов, вызывает много вопросов к персоне Червинского и тому, что он сегодня говорит. Человек, которого некоторые пытаются наделить безоговорочным авторитетом, оказался обычным взяточником-решающим в погонах?" – заключает эксперт.
Напомним, в апреле СБУ задержала Червинского и сообщила о подозрении за превышение служебных полномочий в ходе провальной и никем не согласованной "спецоперации" по угону российского самолета.
В результате действий Червинского в июле 2022 года россия обстреляла ракетами аэродром "Канатово" в Кировоградской области – были убиты командир части, ранены еще 17 военных, уничтожены 2 самолета-истребителя.
"Наводчиками" фактически выступили те, кто планировал "спецоперацию". Перед задержанием Червинский 8 месяцев скрывался от следствия, ударился в бега, но был задержан. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.