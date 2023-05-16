Председателя Верховного суда Князева уволили с должности

Судьи Верховного суда единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы суда Всеволода Князева. Пленум выразил ему недоверие, из-за чего Князев лишился должности.

О решении поддержать досрочное прекращение его полномочий на пленуме 16 мая объявил глава счетной комиссии Андрей Жук, сообщает "Бабель".

Поддержали решение об увольнении Князева 137 судей. Самое недоверие тайным голосованиям поддержали 140 судей из 142.

Пока не будет избран новый председатель, его обязанности будет выполнять судья с самым большим стажем. В этой должности он с 22 октября 2021 года.

Однако Князев и дальше будет иметь статус судьи - полностью уволить его из судебной системы может только Высший совет правосудия.

15 мая НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему в Верховном суде, к которой причастно руководство суда. Председателя ВС Князева поймали на взятке почти в $3 миллиона.

Деньги Князев получал от людей, выступавших за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго по делу о Полтавском горно-обогатительном комбинате.