Масштабная коррупционная схема в Верховном с: в НАБУ раскрыли детали разоблачения Князева, которого уже задержали

В 2022 году НАБУ и САП получили информацию о масштабной коррупционной схеме на высших ступенях Верховного суда. Для выявления и привлечения к ответственности всех злоумышленников было принято решение задействовать детектива под прикрытием и принять оперативные меры — это позволило поймать коррупционеров "на горячем".

Об этом сообщили представители НАБУ и САП на брифинге.

В результате проведенного комплекса мероприятий детективы зафиксировали ряд контактов владельца группы "Финансы и кредит" с одним из владельцев адвокатского объединения, которое использовалось для прикрытия преступной деятельности. Они договорились о передаче неправомерной выгоды в пользу чиновников суда в замен на принятие нужного для предпринимателя решения.

Фигуранты договорились, что заседание, запланированное на 15 марта, будет перенесено для достижения договоренностей. 19 апреля Верховным судом было принято решение, в пользу бизнесмена Константина Жеваго . После этого адвокат, участник преступной группировки, получил указание о распределении взятки среди участников схемы.

3 мая состоялась первая передача части взятки, 15 - вторая, которую уже зафиксировали. По местам жительства и на рабочих местах судей провели обыски. Изъяли доказательства и средства, доказывающие незаконную деятельность группировки.

Отметим, что прессслужба Жеваго утверждает, что он "не имеет отношения к ситуации с получением взятки главой и судьями Верховного суда Украины".

"Информация некоторых СМИ о том, что неправомерная выгода могла быть получена от действовавших в интересах предпринимателя людей, полностью неправдива. К. Жеваго никогда никому не давал и не мог давать подобных указаний", - заявляют представители бизнесмена.

Кто организовал самую масштабную коррупционную схему в Верховном суде

В САП уточняют, что подозрения судьям Верховного суда еще не предъявлены, задержан председатель суда Всеволод Князев и еще один фигурант .

"В настоящее время два человека задержаны по подозрению в совершении уголовного правонарушения. Мы будем обращаться в Высший совет правосудия (с ходатайством об отстранении от исполнения обязанностей судьи – Delo.ua)", - сказал начальник отдела САП Александр Омельченко.

После задержания председателя ВС САП и НАБУ продолжают принимать меры по проверке других лиц и их причастности к уголовному правонарушению"

В настоящее время, как уточнил Омельченко, фигурантам еще не вручено подозрение, но она готовится.

"Поскольку КПК дает нам 24 часа для вручения уведомления о подозрении, оно готовится и будет вручено", - пояснил он.