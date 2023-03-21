Дело Жеваго. Суд арестовал вертолет бывшего нардепа

Суд принял решение об аресте вертолета, опосредованным владельцем которого является экс-нардеп и акционер банка "Финансы и кредит" Константин Жеваго. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что воздушное судно принадлежит юридическому лицу, подконтрольному Жеваго. Он использовал вертолет в личных целях во время пребывания на территории Украины.

Как добавили в ГБР, было установлено местонахождение вертолета и проведены все необходимые действия по его аресту.

Напомним, в сентябре 2019 года Жеваго заочно сообщили о подозрении в том, что он, как бенефициар банка "Финансы и кредит", организовал растрату 113 млн долларов этого финучреждения. Также о подозрении сообщили ряду топ-менеджеров банка. В июле 2021 бывшего нардепа объявили в международный розыск.

В декабре 2022 года французские правоохранители задержали Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель, в том же месяце суд во Франции принял решение об экстрадиционном аресте бизнесмена.

Позже Жеваго вышел на свободу, уплатив залог в 1 млн евро.

В январе 2023 Фонд гарантирования вкладов подал против Жеваго иск о возмещении убытков его банка и его кредиторов на сумму 46 млрд гривен.

А в марте Хозяйственный суд Киева арестовал часть активов компании Жеваго Ferrexpo в рамках дела по иску ФГВ.