В Украине арестовали имущество телохранителя Януковича на 50 млн грн (ФОТО)

В рамках уголовного производства по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, наложен арест на имущество начальника службы безопасности президента-беглеца Виктора Януковича.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по материалам Службы безопасности наложен арест на все имущество руководителя охраны президента-беглеца Виктора Януковича.

Решение суда касается:

элитного гостиничного комплекса в Буковеле общей площадью более 1,2 тыс. м2;

квартиры в центральном районе Киева общей площадью более 200 м2;

двух паркомест в столице;

5 земельных участков общей площадью более 1 га, расположенных в столичном регионе, а также Ялте и Ивано-Франковской области.

Общая стоимость арестованных активов составляет около 50 млн грн.

В настоящее время проверяется причастность их владельца к финансированию российских оккупационных группировок в войне против Украины.

Кроме того, во время обысков в столичной квартире фигуранта обнаружено:

13 единиц оружия, в том числе коллекционного;

свыше 5,6 тыс. патронов;

мобильные телефоны, компьютеры, документы и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

"В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) продолжается следствие для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, Кабинет Министров Украины передал в управление Фонда госимущества конфискованное имущество президента-беглеца Виктора Януковича. В частности, в ФГИ перешли активы на территории правительственной резиденции "Межигорье".