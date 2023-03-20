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Преступность
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В Украине арестовали имущество телохранителя Януковича на 50 млн грн (ФОТО)

В Украине арестовали имущество телохранителя Януковича на 50 млн грн (ФОТО)

В рамках уголовного производства по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, наложен арест на имущество начальника службы безопасности президента-беглеца Виктора Януковича.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по материалам Службы безопасности наложен арест на все имущество руководителя охраны президента-беглеца Виктора Януковича.

Решение суда касается:

  • элитного гостиничного комплекса в Буковеле общей площадью более 1,2 тыс. м2;
  • квартиры в центральном районе Киева общей площадью более 200 м2;
  • двух паркомест в столице;
  • 5 земельных участков общей площадью более 1 га, расположенных в столичном регионе, а также Ялте и Ивано-Франковской области.

Общая стоимость арестованных активов составляет около 50 млн грн.

В настоящее время проверяется причастность их владельца к финансированию российских оккупационных группировок в войне против Украины.

Кроме того, во время обысков в столичной квартире фигуранта обнаружено:

  • 13 единиц оружия, в том числе коллекционного;
  • свыше 5,6 тыс. патронов;
  • мобильные телефоны, компьютеры, документы и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.
Фото 2 — В Украине арестовали имущество телохранителя Януковича на 50 млн грн (ФОТО)
Фото 3 — В Украине арестовали имущество телохранителя Януковича на 50 млн грн (ФОТО)
Фото 4 — В Украине арестовали имущество телохранителя Януковича на 50 млн грн (ФОТО)
Фото 5 — В Украине арестовали имущество телохранителя Януковича на 50 млн грн (ФОТО)
Фото 6 — В Украине арестовали имущество телохранителя Януковича на 50 млн грн (ФОТО)
Фото 7 — В Украине арестовали имущество телохранителя Януковича на 50 млн грн (ФОТО)
Фото 8 — В Украине арестовали имущество телохранителя Януковича на 50 млн грн (ФОТО)
Фото 9 — В Украине арестовали имущество телохранителя Януковича на 50 млн грн (ФОТО)
Фото 10 — В Украине арестовали имущество телохранителя Януковича на 50 млн грн (ФОТО)

"В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) продолжается следствие для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, Кабинет Министров Украины передал в управление Фонда госимущества конфискованное имущество президента-беглеца Виктора Януковича. В частности, в ФГИ перешли активы на территории правительственной резиденции "Межигорье".

Автор:
Светлана Манько