Януковича разрешили заочно судить за подстрекательство охранника к дезертирству

Подольский районный суд Киева разрешил осуществление специального судебного производства (in absentia) в отношении бывшего президента Виктора Януковича и экс-замначальника Управления государственной охраны – начальника службы безопасности президента Константина Кобзаря.

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Как отмечают в Офисе генерального прокурора, принятие этого решения позволяет провести судебное разбирательство и принять окончательное решение по предъявленному обвинению без участия обвиняемых.

Следствием установлено, что 23 февраля 2014 года экс-президент, действуя совместно с начальником службы своей безопасности и представителями России, на воздушных и морских судах военно-морских сил государства-агрессора дважды незаконно пересек госграницу Украины и переправил через нее не менее 20 человек в РФ.

В этот же день Янукович, находясь на территории воинской части Черноморского флота РФ в районе Казацкой бухты в Севастополе, подстрекал военнослужащих Управления госохраны, непосредственно выполнявших задачи по обеспечению его личной охраны, к совершению дезертирства.

Государственное бюро расследований инкриминировало экс-президенту организацию незаконной переправки людей через границу и подстрекательство к дезертирству (часть 2 статьи 332, часть 4 статьи 27 и часть 1 статьи 408 Уголовного кодекса), а его бывшему охраннику – организацию переправки людей через границу и, собственно, дезертирство.

Напомним, что о подозрении по статье 408 Януковичу сообщили еще в начале февраля 2022 года. Начальнику же его охраны о подозрении было сообщено еще в ноябре 2021 года. В конце июня 2022 года дело против них передали в суд.

Отметим, что против Януковича в Украине еще в январе 2019 года был вынесен обвинительный приговор по делу о государственной измене и поддержке России в ведении агрессивной войны: экс-президенту дали 13 лет тюрьмы. В октябре 2020 года это решение подтвердил Киевский апелляционный суд, а в декабре 2021 года – Верховный суд.

Кроме того, Янукович заочно арестован Украиной по делу о завладении государственной резиденцией "Межигорье" в 2007 году, по делу об убийствах людей на Майдане в 2014 году и по вышеупомянутому делу о дезертирстве. В июне 2022 года также было завершено расследование дела против экс-президента о захвате им государственной власти: в нем к Януковичу применена аналогичная мера пресечения.