ГБР завершило расследование против Януковича по захвату власти в 2010 году

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении бывшего президента Виктора Януковича и бывшего замминистра юстиции Владимира Богатыря по обстоятельствам захвата экс-президентом государственной власти и пособничества в этом.

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Как отмечают в ведомстве, им инкриминируют часть 1 статьи 109 Уголовного кодекса (в том числе экс-министру – с применением части 5 статьи 27 УК о пособничестве в преступлении).

Следствие установило, что в сентябре-октябре 2010 года Янукович при пособничестве Богатыря и других лиц захватил государственную власть путем возвращения неконституционным способом действия Конституции от 28 июня 1996 года, что привело к незаконному увеличению объема его властных полномочий, которые относились к компетенции законодательной и исполнительной власти.

Поскольку бывшие чиновники длительное время скрываются от органов следствия и суда, расследование в уголовном производстве осуществлялось ГБР заочно.

Стороне защиты предоставлен доступ к материалам расследования, после ознакомления с которыми обвинительный акт будет направлен в суд - сначала для решения вопроса о возможности рассмотрения дела в отсутствие обвиняемых.

Отметим, что против Януковича в Украине после его побега в феврале 2014 года в Россию был открыт целый ряд уголовных дел по разным эпизодам. В частности, обвинительным приговором в январе 2019 завершилось дело о государственной измене и поддержке России в ведении агрессивной войны: экс-президенту дали 13 лет тюрьмы. В октябре 2020 года решение подтвердил Киевский апелляционный суд, а в декабре 2021 года – Верховный суд.

Также он заочно арестован Украиной по делу о завладении государственной резиденцией "Межигорье" под Киевом в 2007 году, а с февраля 2022 года подозревается также и в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны к дезертирству.

В начале июня Печерский районный суд Киева разрешил заочно расследовать еще одно дело против Януковича – о подписании им в 2010 году соглашения между Украиной и РФ, которым на 25 лет был продлен срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. Это действие украинские правоохранители трактуют как государственную измену.