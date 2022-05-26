Россия планировала возвращение Януковича через решение КСУ во главе с Тупицким – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что у России был план по возвращению Виктора Януковича на пост президента через решение Конституционного суда Украины во главе с Александром Тупицким. Об этом он сказал в интервью "24 каналу".

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"У РФ был эдакий проект возвращения Януковича через юридическую процедуру. Через наши суды, через наш ОАСК, получивший в декабре месяца прошлого года заявление, якобы от господина Януковича, не имеющего к нашей стране, последние 8 лет, вообще никакого отношения. Но наши суды удивительны: они принимают это заявление. Более того, в январе этого года уже назначают к рассмотрению. Следующий шаг - решение КСУ во главе с Тупицким, которого они очень быстро туда завели насильно, или без силы. И был бы легализован господин Янукович", - сказал Данилов.

По мнению секретаря СНБО, судьи упомянутого Окружного административного суда Киева должны быть привлечены к ответственности за принятие к рассмотрению иска Януковича, а люди, не видящие в этой части плана РФ, просто "закрывают глаза".

"Это доказанный факт. Этого не понимают только те люди, которые закрывают глаза и не хотят с этим сейчас разбираться. Эти судьи сегодня должны давать показания по меньшей мере в Службе безопасности Украины, которая должна выяснять, на основании чего они принимали [заявления] от гражданина, не имеющего никакого отношения к нашему государству", - подчеркнул он.

При этом Данилов добавил, что из-за занятости государства войной "до некоторых гауляйтеров еще не доходят руки", а между тем люди, которых он имеет в виду, уже изменили свою тактику.

"Я могу сказать, что у них на сегодняшний день поменялась тактика, они сейчас получили задание – эти гауляйтеры от Януковича и от РФ – они сейчас перекрашиваются в национал-патриотов, их очень много сейчас появляются в СМИ, они начинают сейчас орать такое, что даже в конце февраля и в марте вы от них слышать не могли - какие они сейчас патриоты и как бесчестят РФ", - заявил секретарь СНБО.

По его словам, таких людей с каждым днем становится все больше и больше, и к этому явлению нужно относиться очень осторожно, потому что "стратегическая задача Путина по уничтожению нашего государства, уничтожению нас как нации никто отменял, она остается у этих мерзавцев" в России.

"Там цепь довольно такая интересная. То, что господин Янукович был на своем собственном самолете в Беларуси и уже ждал отмашки на заход, нам это точно известно, это подтверждает наша разведка. И это была только одна цепь - заготовленных гауляйтеров было очень много, их воспитывали со времен, скажем так, 2004 года, когда они придумали поменять нашу Конституцию", - добавил Данилов.

По мнению секретаря СНБО, тогдашняя конституционная реформа была большой ошибкой, на которую согласился президент Виктор Ющенко, и ее последствия ощущаются и сейчас.

"Этот процесс предложили иностранцы совместно с РФ... Оттуда началось очень много процессов, последствия которых мы на сегодняшний день имеем, когда иностранные страны начинают вмешиваться в наши внутренние дела, начинают рассказывать, что нам нужно делать. Такая ситуация была с немцами, французами, которые модулировали ситуацию по "Минску", до этого французы модулировали ситуацию в Грузии [в 2008 году]", - напомнил он.

По наблюдениям Данилова, сегодня также "начинает подниматься новая волна" принуждения Украины к сложению оружия и мирным переговорам с Россией.

"Почему [так происходит]? Потому что когда коллективный Запад отдал наше ядерное оружие бесплатно Российской Федерации, было бы справедливо по крайней мере, чтобы это оружие не атаковало нашу страну. На сегодняшний день они это оружие должны уничтожить, если в мире должна быть справедливость. Если этого не будет, если они не уничтожат ядерное оружие, по крайней мере, то, которое мы передали, тогда о какой справедливости мы можем с вами говорить?" - задался вопросом собеседник телеканала.

Напомним, что 22 февраля 2014 года Верховна Рада объявила, что Янукович неконституционным способом самоустранился от осуществления конституционных полномочий и не выполняет своих полномочий.

Более того, 4 февраля 2015 года Рада лишила Януковича звание президента Украины, которое по умолчанию закрепляется по всем главам украинского государства пожизненно.

Конституционность второго решения рассматривалась в Конституционном суде по инициативе бывшего президента Петра Порошенко, однако 10 декабря 2019 он решил закрыть дело, указав, что этот акт был выражением политической воли парламента при исключительной для государства ситуации, а КС должен решать вопросы, которые носят именно юридический характер.

В декабре 2021 года живущий в РФ Янукович обжаловал в ОАСК свое отстранение, а в январе 2022 года подал иск в ОАСК с требованием признать отсутствие у Рады полномочий лишать звания президента Украины другим способом, кроме как путем импичмента. Первый вопрос ОАСК должен был рассмотреть 16 февраля, но отменил заседание.