Виктор Янукович подал в суд иск к Верховной Раде из-за его отстранения

Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился в Окружной административный суд Киева с иском к Верховной Раде, которая приняла 22 февраля 2014 года постановление о его отстранении от должности президента.

Об этом сообщила представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря.

"В Окружном административном суде Киева зарегистрирован иск бывшего президента Украины Виктора Януковича к Верховной Раде Украины (дело 640/34786/21)", — отметила Ольга Совгиря.

Она подчеркнула, что постановления Рады можно оспорить только в Верховном суде.

"Согласно ст. 22 Кодекса административного судопроизводства Украины дела об обжаловании актов, действий или бездействия Верховной Рады подсудны Верховному суду как суду первой инстанции, а не ОАСК", — отметила Ольга Совгиря.

По ее словам, юристы Януковича решили обойти это ограничение, указав такие исковые требования: «Про признание отсутствия компетенции по установлению факта самоустранения».

"В этом иске заявлены исковые требования "о признании отсутствия компетенции установления факта самоустранения", что может свидетельствовать об искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляций с формулировкой исковых требований", — подчеркнула Ольга Совгиря.

Напомним, 22 февраля 2014 года депутатами Верховной Рады было принято постановление "О самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины".

"Это антиконституционное решение, принятое некоторыми депутатами в эйфории уверенности в своей безнаказанности, а другими — в страхе перед оголтелыми вооруженными радикалами. Это постановление можно смело переименовать в "Постановление о государственном перевороте", — считает представитель Януковича Юрий Кирасир.

Напомним, ранее ГБР сообщило Януковичу о подозрении как руководителю организованной преступной группы.

Отметим, что против Януковича в Украине уже имеется обвинительный приговор — в январе 2019 года его признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, присудив 13 лет тюрьмы. 2 октября 2020 года решение подтвердил Киевский апелляционный суд. Кроме того, в отношении него расследуется дело о завладении государственной резиденцией "Межигорье" под Киевом в 2007 году. В рамках него в начале октября экс-президента заочно решили арестовать, несмотря на наличие тюремного приговора по вышеуказанному делу.