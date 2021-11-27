Янукович оспорит в суде решение Рады о его отстранении от должности президента Украины

Беглый четвертый президент Украины Виктор Янукович оспорит в суде постановление Верховной Рады о его отстранении от должности президента Украины.

Об этом сообщил представитель Януковича Юрий Кирасир.

"Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады Украины. Четвертый Президент намерен оспорить законность принятия парламентом постановления о его якобы самоустранении с должности главы государства", – сказано в сообщении.

Юрий Карасир напомнил о принятом 22 февраля 2014 года депутатам Верховной Рады постановлении "О самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначение внеочередных выборов президента Украины".

"Это антиконституционное решение – принятое некоторыми депутатами в эйфории уверенности в своей безнаказанности, а другими – в страхе перед оголтелыми вооруженными радикалами. Это постановление можно смело переименовать в "Постановление о государственном перевороте", – считает Кирасир.

По его словам, в Верховной Раде понимали, что законно отстранить от власти демократически избранного президента путем импичмента не удастся, рассматривали два варианта: физически устранить Виктора Януковича или растоптав закон захватить власть.

"Парламент, не имея на это полномочий, пошел вторым путем. И именно этот путь вверг Украину в катастрофу. Потеря Крыма, развязывание войны на Донбассе, ограбление собственного народа, миллионов украинских беженцев по всему миру, сокращение населения, превращение государства в самое нищее в Европе, потеря суверенитета – ужасная цена, которую заплатил многомиллионный народ, всего лишь ради захвата власти любой ценой и жажды наживы кучки авантюристов", – заявил Карасир.

Напомним, ранее ГБР сообщило Януковичу о подозрении как руководителю организованной преступной группы.

Отметим, что против Януковича в Украине уже имеется обвинительный приговор — в январе 2019 года его признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, присудив 13 лет тюрьмы. 2 октября 2020 года решение подтвердил Киевский апелляционный суд. Кроме того, в отношении него расследуется дело о завладении государственной резиденцией "Межигорье" под Киевом в 2007 году. В рамках него в начале октября экс-президента заочно решили арестовать, несмотря на наличие тюремного приговора по вышеуказанному делу.