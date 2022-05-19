Конец "эпопеи" вокруг Тупицкого: в КСУ его заменила новая судья

В ходе специального пленарного заседания Конституционного суда 19 мая приняла присягу его судьи профессор кафедры теории и философии права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко Оксана Грищук, передает "Интерфакс-Украина".

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Таким образом, она займет место бывшего председателя КСУ Александра Тупицкого, у которого на днях закончился 9-летний срок полномочий судьи и статус которого в течение последних почти полутора лет оставался спорным из-за трактовки решений президента Владимира Зеленского.

В ходе заседания председательствующий в КС заместитель главы суда Сергей Головатый напомнил, что президент своим указом от 26 ноября 2021 года назначил Грищук судьей КС, а соответствии с Конституцией и законом о КС, судья вступает в полномочия со дня принятия присяги.

Затем Грищук приняла присягу, засвидетельствовав ее своей подписью. Ей вручили атрибуты судьи КС: мантию судьи, нагрудный знак и удостоверение. Головатый поздравил Грищук со вступлением в должность, пожелав ей профессиональных успехов и напомнив, что она стала судьей КС в непростое для Украины время - во время войны РФ против Украины.

"Мы не можем уже быть теми же, какими были до этой ужасной войны, поэтому я поздравляю вас с принятием присяги... Прежде всего хочу пожелать, чтобы беда войны обошла вас и вашу семью стороной", - сказал Головатый.

Зампред КС также добавил, что принятие Грищук присяги во Всемирный день украинской вышиванки придает этому событию особую торжественность.

Напомним, что Тупицкий был назначен в КС еще 14 мая 2013 года тогдашним президентом Виктором Януковичем, а возглавил суд лишь он в сентябре 2019 года.

При этом 27 марта 2021 года Зеленский подписал указ об отмене указа Януковича о назначении Тупицкого, а также указа от 17 сентября 2013 года о таком же назначении судьей КС Александра Касминина.

Однако 14 июля Верховный суд отменил этот указ Зеленского. У президента же данное решение обжаловали. 7 октября уже Большая палата Верховного суда приняла апелляционную жалобу Зеленского, начав ее рассматривать 17 ноября. Пока вердикт по ней не принят.

Параллельно же законность указа Зеленского об отмене назначения Тупицкого в КС (равно как и законность указов о его отстранении от должности судьи от декабря 2020 и от февраля 2021 года) оспаривается в самом же КС. Соответствующее представление еще в апреле 2021 года подали 49 депутатов Верховной Рады от "Европейской солидарности" и "Батькивщины".

26 ноября Зеленский подписал указ о назначении в состав КС суда двух судей по президентской квоте - Оксаны Грищук, а также Александра Петришина. По задумке Зеленского, они должны заменить собой Тупицкого и Касминина, которых он более не рассматривал как судей КС.

Однако 30 ноября КС отказался принимать в свой состав Грищук и Петришина, поскольку в суде не было для этого вакантных мест и не было бы, пока Тупицкий и Касминин или же кто-то еще из судей не лишился бы своих полномочий или пока срок этих полномочий не истек.

Таким образом, если в ситуации вокруг Касминина сохранится текущий статус-кво, его в сентябре 2022 года автоматически заменит Петришин после принятия присяги.

При этом сам Тупицкий, как сообщали СМИ в конце марта, уехал из Украины в Вену. В начале апреля Государственное бюро расследований начало расследовать вероятную незаконную переправку Тупицкого через украинскую границу без прохождения им пограничного и таможенного контроля.