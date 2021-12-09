США запретили въезд Тупицкому и не признают его как главу КСУ

США запретили въезд ряду иностранных чиновников, в том числе председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому и его жене Ольге, как лицам, причастным, по мнению американских властей, к серьезным коррупционным деяниям. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного департамента США.

Отмечается, что Тупицкий в нем назван "бывшим председателем КС", которого решили таким образом наказать "за серьезные коррупционные действия, в том числе получение денежной взятки во время службы в украинской судебной системе".

Решение приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией. При этом в санкционном списке, принятом Министерством финансов США по этому случаю, Тупицкого нет. Таким образом, в отношении его США ограничились решением Госдепа о запрете на въезд ему и его жене как "ближайшей родственнице".

Однако в упомянутом списке, напомним, присутствует бывший первый замглавы Администрации президента Виктора Януковича, бывший депутат Верховной Рады Андрей Портнов, которого США считают наладившим систему коррупционного влияния на украинских судей.

Напомним, что 27 марта президент Владимир Зеленский подписал указ об отмене указов Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Тупицкого судьей КС и от 17 сентября 2013 года о таком же назначении судьей Александра Касминина.

Однако 14 июля Верховный Cуд отменил этот указ Зеленского. У президента данное решение обжаловали. 7 октября уже Большая палата Верховного Cуда приняла апелляционную жалобу Зеленского и 17 ноября начала ее рассматривать. Пока вердикт по ней не принят.

На сегодня законность указа Зеленского об отмене назначения Тупицкого в КС оспаривается не только в Большой палате Верховного Cуда, но и в самом же КС - 49 депутатами Верховной Рады от "Европейской солидарности" и "Батькивщины".

Соответствующее представление депутаты подали еще в апреле. В нем они также просят оценить конституционность обоих указов Зеленского об отстранении Тупицкого, изданных в декабре 2020 и феврале 2021 года. Они тоже были ранее обжалованы самим Тупицким в Верховном Cуде.

Более того, 2 ноября Верховный Cуд решил устраниться от оценки указов Зеленского об отстранении Тупицкого, пока эти решения президента оценивает КС.

Несмотря на спорность статуса Тупицкого и Касминина, еще в апреле Зеленский поспешил распорядиться организовать конкурс по их замене, а в августе, то есть уже после признания незаконным его мартовского указа, все равно утвердил состав соответствующей конкурсной комиссии.

26 ноября Зеленский подписал указ о назначении в состав КС суда двух судей по президентской квоте — Оксаны Грищук и Александра Петришина. По задумке Зеленского, они должны заменить собой Тупицкого и Касминина.

Однако 30 ноября КС отказался принимать в свой состав Грищук и Петришина, поскольку в суде нет для этого вакантных мест, и не будет, пока Тупицкий и Касминин или же кто-то еще из судей не лишатся своих полномочий.