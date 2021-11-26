Зеленский назначил двух судей КС вместо Тупицкого и Касминина

Президент Владимир Зеленский заявляет, что 25 ноября подписал указ о назначении в состав Конституционного суда двух судей, которые должны заменить собой председателя суда Александра Тупицкого и судью Александра Касминина, которых Зеленский и некоторые другие органы власти судьями КС не считают.

"Мы начали судебную реформу. [Ранее] ее никто не начинал. Это большая борьба с судьями. Есть нормальные судьи, а есть, к сожалению, то, что есть. Вчера я назначил двух новых судей от президента Украины в Конституционный суд из тех, что мы выбрали. Мы все же победили этот момент, мы его переломили. Двух я назначил вчера. Я не знаю, был ли опубликован указ, но тем не менее", — сказал он.

Отметим, что на сайте президента такой документ пока не опубликован. Лиц, которые бы в нем фигурировали, глава государства также не назвал.

Напомним, что 27 марта Зеленский подписал указ об отмене указов Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Тупицкого судьей КС и от 17 сентября 2013 года о назначении в КС Касминина.

Однако 14 июля Верховный суд отменил этот указ Зеленского. У президента данное решение обжаловали. 7 октября уже Большая палата Верховного суда приняла апелляционную жалобу Зеленского и начала ее рассматривать 17 ноября. Пока вердикт по ней не принят.

При этом до указа об отмене назначения Тупицкого и Касминина Зеленский издавал два указа об отстранении Тупицкого от должности судьи — сначала на два месяца, а затем еще на месяц, несмотря на то, что такой шаг не согласуется с законодательством по целому ряду аспектов, в том числе в том, что Конституция не дает президенту таких полномочий, а самого понятия отстранения судей КС от должности юридически не существует.

Такой шаг Зеленского изначально инициировал Офис генпрокурора, мотивируя его тем, что Тупицкий является подозреваемым по делу о подкупе свидетеля. При этом сам он себя подозреваемым не признал, поскольку подозрение было отправлено ему по почте, хотя для лица в его статусе предусмотрена исключительно процедура личного вручения подозрения генеральным прокурором. Отметим, что само дело в конце мая передали в суд. В рамках меры пресечения по этому делу Тупицкого 15 ноября обязали внести залог, чтобы оставаться на свободе.

Тем временем, несмотря на спорность статуса Тупицкого и Касминина, еще в апреле Зеленский поспешил распорядиться организовать конкурс по их замене, а в августе, несмотря на отмену его мартовского указа, все равно утвердил состав соответствующей конкурсной комиссии.

На сегодня вопрос о законности указа Зеленского об отмене назначения Тупицкого в КС, равно как и законность указов о его отстранении, оспаривается также 49 депутатами Верховной Рады в самом же КС. Соответствующее представление было подано еще в апреле.

В свою очередь Верховный суд 2 ноября решил устраниться от оценки указов Зеленского об отстранении Тупицкого, обжалованных ранее самим главой КС, пока эти решения президента оценивает КС.