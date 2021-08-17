Политика 1 час назад

Зеленский утвердил состав конкурсной комиссии по отбору замены Тупицкому и Касминину

Президент решил гнуть свою линию даже после решения Верховного суда, подтвердившего Тупицкому статус судьи КСУ

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский утвердил положение о проведении открытого конкурса по отбору кандидатур на должность судьи Конституционного суда относительно лиц, назначаемых президентом, а также персональный состав конкурсной комиссии. Как сообщает пресс-служба главы государства, 17 августа он подписал соответствующий указ №365.

"Впервые за время деятельности КС кандидатуры на должность судьи по квоте главы государства будут избираться на прозрачном конкурсном процессе и без всякого политического влияния. Это гарантирует, что для КС начинается новая история работы, которая станет образцом для судебной системы", — заявляют в ОП.

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Как заверяют у Зеленского, работа суда далее будет базироваться на принципах правовой определенности, политической беспристрастности, прозрачности и системности.

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"Начав прозрачный отбор судей КС на открытом конкурсе с профессиональной и независимой конкурсной комиссией, создаем основу, чтобы просто не могло быть назначений, как раньше, то есть в ручном или коррумпированном режиме либо вызывающих недоверие", — заявил президент.

Отмечается, что конкурсная комиссия должна будет разместить на сайте ОП объявление о проведении конкурса, а также обеспечить непосредственно отбор кандидатур.

"Что касается персонального состава конкурсной комиссии из семи членов, то следует отметить, что трое из них являются известными и уважаемыми международными экспертами, а еще четверо — ведущими национальными юристами Украины с признанным авторитетом", — говорится в сообщении.

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В частности, в ее состав вошли:
- Мирослав Выжиковский — доктор юридических наук, профессор Варшавского университета, судья Конституционного трибунала Польши (2001-2010), член Panel 255 — совещательного органа Европейского союза по вопросам отбора судей в высшие судебные институты ЕС;
- Дмитрий Кухнюк — кандидат юридических наук, доцент кафедры нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры, прокуратуры, судоустройства Института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
- Дмитрий Лукьянов — доктор юридических наук, доцент, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заведующий кафедрой международного частного права и сравнительного правоведения Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
- Александр Скрипнюк — доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Украины, заместитель директора Института государства и права имени Корецкого;
- Спиридон Флагоитис — профессор, директор Европейской организации публичного права;
- Богдан Футей — доктор права, профессор, судья Федерального суда претензий США;
- Артем Янчук — доктор юридических наук, профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения факультета международных отношений Национального авиационного университета.

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Напомним, что 20 апреля Зеленский распорядился создать конкурсную комиссию для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда в отношении лиц, которых назначает президент.

Таким образом, президент однозначно дал понять, что не считает более судьями КС его председателя Александра Тупицкого и Александра Касминина, и считает изданный им ранее указ достаточным для реализации своей цели устранить этих людей из КС.

Так, указом №124 от 27 марта Зеленский отменил указ №256 президента Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Тупицкого судьей КС, а также указ №513 от 17 сентября 2013 года о назначении в КС Касминина.

Отметим, что спустя шесть лет, 17 сентября 2019 года, КС избрал Тупицкого своим председателем. Оба судьи обжаловали отмену своего назначения в Верховном суде.

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14 июля Верховный суд отменил указ Зеленского от 27 марта в части отмены назначения Тупицкого. В Офисе президента  анонсировали обжалование этого решения.

При этом на следующий же день Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту вынесения 14 июля Верховным судом решения в пользу Тупицкого.

В Верховном суде же в связи с этим заявили о недопустимости и незаконности давления на его судей в связи с принимаемыми им решениями, поскольку это прямо запрещено Конституцией.

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