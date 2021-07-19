ГБР открыло дело на судей Верховного суда за решение по иску Тупицкого против Зеленского

Государственное бюро расследований 15 июля открыло уголовное производство по факту вынесения 14 июля коллегией судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда решения в пользу председателя Конституционного суда Александра Тупицкого, оспорившего указ президента Владимира Зеленского об отмене его назначения в 2013 году судьей КС.

Как сообщает "Судебно-юридическая газета", дело под №62021000000000603 открыто по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, приведшее к тяжким последствиям).

В связи с этим старший следователь ГБР Кирилл Петрухин в тот же день попросил КАС предоставить до 21 июля ГБР надлежащим образом заверенную копию дела №9901/96/21, касавшегося отмены назначения Тупицкого; само решение коллегии судей КАС от 14 июля, а также журналы судебных заседаний по данному делу; данные автоматизированной системы документооборота КАС о движении документов по делу и распределении иска; а также копии записей технической системы, которая фиксировала ход судебного заседания при рассмотрении дела.

Как отметил в своем письме в КАС следователь, указанное уголовное производство находится "на усиленном ведомственном контроле со стороны руководства ГБР".

Напомним, что само решение КАС Верховного суда от 14 июля в Офисе президента пообещали обжаловать в Большой палате того же суда, обладающей полномочиями апелляционной инстанции по решениям КАС.

"Нет никаких сомнений в том, что Верховный суд практически возглавил сопротивление части судейского корпуса фундаментальной судебной реформе. Решение с особым цинизмом принято в день принятия Верховной Радой законопроекта №5068 об очищении Высшего совета правосудия, а также после голосования за предложения президента к законопроекту №3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей", — заявили у Зеленского в тот же день.

При этом уже после решения Верховного суда об отмене решения Зеленского об отмене назначения Тупицкого ГБР заявило, что сообщило последнему о новом подозрении: тот якобы передал бухгалтеру КС свой электронный ключ, которым та стала подписывать финансовые документы, в том числе о выплате зарплаты сотрудникам суда.

Стоит отметить, что самого Тупицкого физически не пропускают в здание суда еще с 19 января. В феврале в КС жаловались, что из-за невозможности его председателя пройти в здание суда и получить доступ к печати не проплачивались коммунальные платежи и заработная плата сотрудникам КС.

Отметим, что до указа об отмене назначения Тупицкого Зеленский также дважды издавал указы о его отстранении от должности судьи — сначала на два месяца, а затем еще на месяц. Первый указ Тупицкий обжаловать, по сути, не успел, а по второму Верховный суд пока решения не принимал.

Данное отстранение инициировал Офис генпрокурора, мотивируя его тем, что Тупицкий является подозреваемым по делу о подкупе свидетеля. Однако сам он себя подозреваемым не признал, поскольку подозрение было отправлено ему по почте, хотя для лица в его статусе предусмотрена исключительно процедура личного вручения подозрения генеральным прокурором. При этом само дело о подкупе свидетеля в конце мая уже передали в суд. В сообщении же о новом подозрении от 16 июля ОГП не указывал, каким именно способом сообщил о нем Тупицкому.

Тем временем еще в апреле Зеленский поспешил распорядиться организовать конкурс по замене Тупицкого и его коллеги Александра Касминина, назначение которого указом Януковича нынешний глава государства также отменил.

Напомним также, что 10 июня, по информации агентства "Интерфакс-Украина", шесть судей КС устроили бунт, требуя обеспечить участие Тупицкого в заседаниях как председателя КС. Причем еще 29 марта сам Тупицкий как председатель КС инициировал рассмотрение своего увольнения и увольнения Касминина по процедуре самого суда, распорядившись собрать судей на заседание 12 апреля. Однако по факту КС тогда собраться не смог. Самого же Тупицкого тогда в очередной раз не пропустили на работу.