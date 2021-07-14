Верховная Рада приняла закон об избрании членов Высшего совета правосудия

14 июля Верховная Рада приняла закон №5608 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия".

За этот документ во втором чтении проголосовали 259 депутатов.

Как сообщает пресс-служба украинского парламента, этот закон предусматривает порядок образования и деятельности Этического совета.

В его состав будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, один человек, предложенный Советом прокуроров Украины; один человек, предложенный Советом адвокатов Украины и один человек, предложенный Национальной академией правовых наук Украины в лице Президиума.

По закону, членами Этического совета могут быть "лица, имеющие безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, которые соответствуют критериям профессиональной этики и добродетели, имеют опыт работы не менее пятнадцати лет по осуществлению судопроизводства или адвокатской или прокурорской деятельности, или научной деятельности в области права".

Не могут входить в Этический совет лица, не отвечающие указанным требованиям, а также требованиям, предусмотренным частью десятой статьи 6 настоящего Закона.

Закон также предусматривает создание Службы дисциплинарных инспекторов (СДИ) в качестве самостоятельного структурного подразделения, назначения дисциплинарных инспекторов по результатам конкурса, их правовой статус и объем полномочий.

Напомним, 13 июля Верховная Рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского №3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.

Ранее президент Зеленский ветировал законопроект №3711-д о перезапуске ВККС из-за технической коллизии с нормами о международных экспертах в конкурсной комиссии.

Как сообщалось, Европейский Союз уже готов назначить своих экспертов для отбора членов ВККС по новому закону.