Зеленский ветировал закон о возобновлении работы ВККС

Президент Владимир Зеленский наложил вето на законопроект №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей из-за спорной правки.

Об этом сообщила Delo.ua пресс-служба народного депутата от "Слуги народа" Романа Бабия.

"Президентское вето на законопроект №3711-д наложено из-за частично конкурирующих между собой правок: №453, что дает международным экспертам решающий голос в конкурсной комиссии, и предложенной комитетом №409, по которой для принятия решения о назначении члена ВККС необходимо по два голоса украинских и международных экспертов", — пояснил нардеп.

При этом он утверждает, что противоречивую правку исправят в ближайшее время и парламент переголосует закон о ВККС.

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"Уже завтра (9 июля 2021 года) во время следующего заседания Комитета по вопросам правовой политики мы с коллегами планируем сформулировать обновленный текст правки. Надеемся, что после этого удастся еще раз рассмотреть законопроект в сессионном зале уже во вторник (13 июля) или среду (14 июля)", — отметил Бабий.

О том, что законопроект №3711-д президент вернул на доработку в парламент, свидетельствует также информация на сайте Верховной Рады.

Напомним, 29 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон, который позволяет возобновить работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины. За соответствующий законопроект № 3711-д "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы о восстановлении работы ВККС" в целом проголосовали 293 народных депутата.

Однако уже 2 июля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что президент Владимир Зеленский должен наложить вето на закон о возобновлении работы ВККС из-за противоречивости его норм о весе голоса международных экспертов.

Как известно, принятие закона о возобновлении работы ВККС является одним из условий продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.