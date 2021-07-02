Зеленский с большой вероятностью ветирует закон о возобновлении работы ВККС — Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ожидает, что президент Владимир Зеленский наложит вето на закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей из-за противоречивости его норм о весе голоса международных экспертов. Об этом Разумков сказал на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас в законе мы имеем коллизию, когда две эти нормы абсолютно по-разному можно трактовать: или усиление роли международных экспертов, или уменьшение. Согласно действующему регламенту Верховной Рады и Конституции, на уровне парламента исправить уже принятый законопроект не представляется возможным, поэтому есть большая вероятность, что президент заветирует из-за этого технического вопроса", — заявил он.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Спикер отметил, что если это произойдет, то парламент сможет устранить возникшую коллизию уже на следующей пленарной неделе (с 13 по 16 июля). При этом он уточнил, что она возникла в связи с принятием двух взаимоисключающих поправок.

"Действительно, есть пробелы, потому что когда была проголосована 453-я поправка, если я не ошибаюсь, она была учтена, и она увеличила влияние международных экспертов на принятие решений. После этого была проголосована поправка, если не ошибаюсь, №409, и она была также подтверждена. Это произошло позже", — пояснил спикер.

Читайте также: Зеленский отреагировал на слова Путина о внешнем управлении Украиной

Напомним, 29 июня Рада приняла в целом законопроект №3711-д, позволяющий возобновить работу ВККС. Поправкой №453 к нему было предложено, чтобы независимые международные эксперты в конкурсной комиссии по отбору членов ВККС имели решающий голос при отборе кандидата. Ее внесение было одобрено 255 голосами, и она стала единственной утвержденной при голосованиях за поправки.

В то же время впоследствии, как свидетельствуют данные на сайте Рады, прошли "голосования об утверждении" ряда поправок, не рассмотренных до этого. Все эти голосования оказались результативными, включая вопрос по упомянутой поправке №409. При этом окончательный текст принятого закона пока не опубликован.

Из стенограммы заседания Рады при этом следует, что Разумков и подававший последнюю поправку депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко не сразу пришли к пониманию, о какой правке на самом деле идет речь — №408 или №409.

Отметим, что принятие закона о возобновлении работы ВККС является одним из условий продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.