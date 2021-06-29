Рада возобновила работу Высшей квалификационной комиссии судей

29 июня Верховная Рада приняла закон, который позволяет возобновить работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины.

Как сообщает пресс-служба украинского парламента, за соответствующий законопроект № 3711-д "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы о восстановлении работы ВККС" в целом проголосовали 293 народных депутата.

Так, согласно закону ВККС должен состоять из шестнадцати членов, восемь из которых назначаются из числа судей или судей в отставке.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее одиннадцати членов.

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Представителей ВККС на четыре года назначает Высший совет правосудия по результатам конкурса.

Конкурсная комиссия проводит конкурс на занятие должности члена ВККС в два этапа: отбор кандидатов по результатам рассмотрения представленных ими документов, результатов специальной проверки, соответствующей информации из открытых источников, проведение собеседования с отобранными кандидатами и определение перечня кандидатов для рекомендации Высшему совету правосудия.

Членов конкурсной комиссии назначает Высший совет правосудия. Субъектами формирования конкурсной комиссии являются Советы судей, прокуроров, адвокатов и Национальная академия правовых наук в лице президиума.

В состав этой комиссии входят: три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные советом судей; по одному — от советов прокуроров, адвокатов и Нацакадемии правовых наук.

На запрос конкурсной комиссии для обеспечения ее деятельности могут быть привлечены дополнительные эксперты, специалисты международных и иностранных организаций, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних пяти лет предоставляют Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы или предотвращения и противодействия коррупции.

Как раcсказал агентству "Интерфакс-Украина" глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, в законопроекте учтены все рекомендации Венецианской комиссии.

Напомним, в январе этого года в Офисе президента получили письмо от руководства Европейского союза, в котором оно "высоко оценивает шаги", предпринятые Зеленским в конфликте с Конституционным судом.

Отметим, что изначально президент предлагал Раде вообще распустить текущий состав КС и признать его решение об отмене антикоррупционных норм ничтожным. Однако позже он смягчил риторику и внес законопроект о восстановлении ответственности за недостоверную информацию в декларациях.

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В итоге 4 декабря парламент принял не его, а "компромиссный", как заявлял спикер Дмитрий Разумков, документ, внесенный депутатами. Он предусматривает максимальную санкцию в виде ограничения свободы на два года, но не ее лишения, как было в отмененной КС статье Уголовного кодекса. 23 декабря Зеленский закон подписал.

При этом глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал, что президент в январе внесет в Раду новый проект закона, ужесточающий ответственность за указанные нарушения антикоррупционного законодательства. СНБО 29 декабря такой документ одобрил.