Для выхода из кризиса вокруг КСУ будет разработан компромиссный законопроект — Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что на базе законопроекта, разработанного рабочей группой, и законопроекта президента Владимира Зеленского будет разработан компромиссный проект закона, который поможет выйти из сложившегося конституционного кризиса. Об этом он сказал на заседании согласительного совета парламента, передает "Интерфакс-Украина".

"На базе этих двух законопроектов будем создавать, дорабатывать, учитывая все позитивные аспекты, какие отображены как в одном из законопроектов — президентском, так и в законопроекте, который был разработан рабочей группой за последние две недели", — отметил спикер.

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Он выразил надежду, что этот законопроект будет рассмотрен уже на текущей пленарной неделе.

"Мы сможем рассмотреть этот вопрос в парламенте и быстро выйти на результат. Я очень надеюсь, что все депутатские фракции и группы также в этом заинтересованы", — сказал Разумков.

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Напомним, ранее Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за недостоверную информацию в электронных декларациях чиновников об имуществе и доходах.

До этого, реагируя кризис, возникший из-за решения Конституционного суда по антикоррупционному законодательству, президент президент предложил парламенту распустить текущий состав КС и признать его решение ничтожным.

При этом глава государства жестко настаивал на своем варианте необходимого решения Рады, угрожая роспуском парламента, если депутаты его не поддержат. Кроме того, президент допустил и кровопролитный сценарий развития конфликта с КС.

Однако позже глава государства смягчил риторику и обратился за консультацией по сложившейся ситуации в Венецианскую комиссию.

В свою очередь, Разумков и еще 124 депутата внесли другой законопроект — восстанавливающий действие норм законодательства, отмененных КС.

Представитель Зеленского в КС Федор Вениславский констатировал, что решение вопроса пока видится лишь техническим, и в случае повторного обжалования в КС восстановленные нормы все равно будут признаны неконституционными.