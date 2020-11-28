У Зеленского определили три важных шага для выхода из конституционного кризиса

В Офисе президента считают, что для выхода из конституционного кризиса в Украине нужно сделать три важных шага.

Причем все органы власти должны действовать согласованно и эффективно, заявил глава ОП Андрей Ермак в Facebook.

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В частности, первым шагом должно стать восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации либо предоставление ложных сведений в декларациях.

"По мнению Владимира Зеленского, уголовная ответственность за это должна быть достаточно строгой", — отметил Ермак.

По его словам, второй шаг — восстановление полномочий НАПК по мониторингу электронного декларирования и урегулирования вопроса деклараций судей.

И третий — урегулирование вопроса образования НАБУ и обеспечение гарантии деятельности его директора.

"Представители правительства, народные депутаты вместе с экспертной средой должны оперативно доработать соответствующие законодательные инициативы, а Верховная Рада — как можно быстрее их принять", — резюмировал руководитель Офиса президента.

Ранее президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об ответственности за ложь в электронных декларациях. Проект зарегистрирован под №4434.

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Напомним, что перед этим Зеленский внес в Раду законопроект о роспуске текущего состава суда и признании его решения по антикоррупционному законодательству ничтожным.

При этом глава государства жестко настаивал на своем варианте необходимого решения Рады, угрожая роспуском парламента, если депутаты его не поддержат. Кроме того, президент допустил и кровопролитный сценарий развития конфликта с КС.

В то же время председатель Рады Дмитрий Разумков и еще 124 депутата внесли другой законопроект — восстанавливающий действие норм законодательства, отмененных КС.

Представитель Зеленского в КС Федор Вениславский констатировал, что решение вопроса пока видится лишь техническим, и в случае повторного обжалования в КС восстановленные нормы все равно будут признаны неконституционными.