Зеленский в январе предложит ввести тюремное наказание за ложь в декларациях — Ермак

Президент Владимир Зеленский намерен в январе внести в Верховную Раду новый, ужесточающий ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства проект закона. Об этом заявил в интервью журналистам глава Офиса президента Андрей Ермак, передает "Интерфакс-Украина".

"Новый законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства будет подан президентом в январе 2021 года. Этот законопроект будет предусматривать не ограничение свободы, а лишение ее", — сказал он.

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Напомним, 23 декабря Зеленский подписал закон об установлении уголовной ответственности за указание чиновниками недостоверной информации в электронных декларациях о доходах и имуществе и за неподачу таких деклараций.

Соответствующий законопроект №4460-д Рада приняла сразу за основу и в целом 4 декабря. Этот документ был внесен в парламент рядом депутатов всего лишь за день до того. Его авторами являются члены комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности (восемь нардепов от "Слуги народа" и один от "Батькивщины").

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Закон исключает из Уголовного кодекса признанную неконституционной статью 366-1 и вводит новую с номером 366-2 и тем же названием — "декларирование недостоверной информации".

Согласно ей, умышленное внесение в декларацию заведомо недостоверных сведений, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 4 000 прожиточных минимумов, наказывается штрафом от 3 000 до 5 000 необлагаемых минимумов или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Если сумма несоответствия меньше, ограничение свободы нарушителю не грозит.

В то же время упраздненная статья 366-1 предусматривала за недостоверное декларирование до двух лет лишения, а не просто ее ограничения.