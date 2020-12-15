Рада вернула НАПК полномочия проверять декларации чиновников

Верховная Рада вернула полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которые 27 октября отменил Конституционный суд Украины.

За указанный законопроект в целом проголосовали 300 депутатов, передает hromadske.

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Таким образом, НАПК вновь дают право проводить, контролировать и проверять декларации чиновников, контролировать обнародование таких деклараций, мониторить образ жизни чиновников, которые вносят декларации.

Агентство также получает право иметь непосредственный автоматизированный доступ к справочным системам, реестрам, банкам данных, в частности, содержащих информацию с ограниченным доступом и администратором которых являются государственные органы, а также пользоваться госсредствами связи.

Также уполномоченные лица НАПК получают право:

- беспрепятственно входить в помещения государственных органов по служебному удостоверению и иметь доступ к документам и другим материалам, необходимым для проведения проверки;

- требовать необходимые документы и другую информацию, в том числе с ограниченным доступом, в связи с реализацией своих полномочий;

- в соответствии с распределением обязанностей составлять протоколы об административных правонарушениях;

- получать письменные объяснения от должностных лиц и должностных лиц государственных органов, независимо от формы собственности.

Напомним, КСУ признал неконституционной норму об уголовной ответственности за декларирование недостоверных сведений, чем вызвал критику со стороны как правоохранительных, так и контролирующих органов. Согласно решению КСУ, уголовная ответственность за декларирование недостоверных сведений является "чрезмерным наказанием" для человека.

Своим решением Конституционный суд Украины заблокировал реализацию результатов местных выборов. Суд лишил НАПК доступа к государственным реестрам, которые используются для проведения проверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти.

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Как сообщалось, 29 октября президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В тот же день глава государства внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №4288, которым предлагается лишить судей КСУ их полномочий и восстановить отмененный ими закон о декларировании.

3 ноября источник в КСУ сообщил, что судьи Конституционного суда не намерены добровольно уходить в отставку.

Как сообщалось, Венецианская комиссия стала на сторону Конституционного Суда Украины в споре с президентом Владимиром Зеленским в части того, чтобы декларации судей проверяло НАПК.