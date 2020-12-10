Венецианская комиссия стала на сторону Конституционного суда в споре с Зеленским

Венецианская комиссия стала на сторону Конституционного Суда Украины в споре с президентом Владимиром Зеленским в части того, чтобы декларации судей проверяло НАПК.

Об этом следует из совместного срочного заключения "венецианки" о законодательной ситуации в отношении механизмов противодействия коррупции в соответствии с решением КСУ №13-р/2020, опубликованном на сайте комиссии.

Известно, что запрос на заключение был подан президентом Зеленским 25 ноября 2020 года.

Как отмечается, заключение было подготовлено совместно с Генеральным управлением по правам человека и соблюдению законности (DGI) Совета Европы в соответствии с процедурой срочности.

Таким образом, в тексте заключения, помимо прочего, Венецианская комиссия рекомендует следующее:

- восстановить ответственность за недостоверное декларирование, но подробнее расписать санкции, которые следуют за тем либо иным нарушением в декларации. И, возможно, восстановить наказание в виде тюремного заключения при особо крупных нарушениях;

- восстановить все полномочия НАПК, кроме контроля деклараций судей;

- по отношению к судьям разработать дополнительные гарантии от потенциального давления;

- улучшить общественный контроль за НАПК;

- сформулировать более четко полномочия НАПК в части расследования нарушений, в том числе и в декларациях судей;

- возможно, возложить на какой-либо орган функцию контроля над НАПК, чтобы избежать злоупотреблений, в том числе и в части давления на судей. Контролировать декларации судей может помочь Высшая квалификационная комиссия судей.

Предполагается, что вывод будет представлен на утверждение на пленарном заседании Венецианской комиссии 11 декабря 2020 года.

Напомним, КСУ признал неконституционной норму об уголовной ответственности за декларирование недостоверных сведений, чем вызвал критику со стороны как правоохранительных, так и контролирующих органов. Согласно решению КСУ, уголовная ответственность за декларирование недостоверных сведений является "чрезмерным наказанием" для человека.

Своим решением Конституционный суд Украины заблокировал реализацию результатов местных выборов. Суд лишил НАПК доступа к государственным реестрам, которые используются для проведения проверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти.

Как сообщалось, 29 октября президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В тот же день глава государства внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №4288, которым предлагается лишить судей КСУ их полномочий и восстановить отмененный ими закон о декларировании.

3 ноября источник в КСУ сообщил, что судьи Конституционного суда не намерены добровольно уходить в отставку.