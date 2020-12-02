Зеленский просит Раду подождать с разгоном КСУ до выводов Венецианской комиссии

Зеленский просит пока не рассматривать в Верховной Раде, даже на стадии профильного комитета, его законопроект №4288 о лишении полномочий судей Конституционного суда и признании ничтожным решения этого суда по антикоррупционному законодательству от 27 октября.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель председателя парламентского комитета по правовой политике Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа"), продемонстрировав скан письма президента на имя спикера Рады Дмитрия Разумкова.

"Президент Украины направил в парламент письмо с просьбой не рассматривать сегодня на заседании комитета по вопросам правовой политики законопроект №4288 до получения заключения Венецианской комиссии относительно конституционного кризиса", — написала она.

При этом глава государства предложил рассмотреть данный проект закона после получения выводов, которые комиссия должна утвердить 11-12 декабря.

Напомним, 25 ноября Зеленский направил в Венецианскую комиссию запрос о правовой оценке ситуации, сложившейся в связи решением КС о неконституционности ряда положений закона о предотвращении коррупции и уголовной ответственности за декларирование чиновниками недостоверной информации о доходах и имуществе.

Комиссия заявила, что подготовит по этой теме два заключения — относительно механизма противодействия коррупции и относительно реформы самого КС.