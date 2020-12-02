Политика 20 минут назад

Зеленский просит Раду подождать с разгоном КСУ до выводов Венецианской комиссии

Глава государства предложил рассмотреть спорный документ после 12 декабря

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Зеленский просит пока не рассматривать в Верховной Раде, даже на стадии профильного комитета, его законопроект №4288 о лишении полномочий судей Конституционного суда и признании ничтожным решения этого суда по антикоррупционному законодательству от 27 октября.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель председателя парламентского комитета по правовой политике Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа"), продемонстрировав скан письма президента на имя спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Кратко и по делу в Telegram

"Президент Украины направил в парламент письмо с просьбой не рассматривать сегодня на заседании комитета по вопросам правовой политики законопроект №4288 до получения заключения Венецианской комиссии относительно конституционного кризиса", — написала она.

При этом глава государства предложил рассмотреть данный проект закона после получения выводов, которые комиссия должна утвердить 11-12 декабря.

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Напомним, 25 ноября Зеленский направил в Венецианскую комиссию запрос о правовой оценке ситуации, сложившейся в связи решением КС о неконституционности ряда положений закона о предотвращении коррупции и уголовной ответственности за декларирование чиновниками недостоверной информации о доходах и имуществе.

Комиссия заявила, что подготовит по этой теме два заключения — относительно механизма противодействия коррупции и относительно реформы самого КС.

Отметим, что Венецианская комиссия, а также Группа государств по борьбе с коррупцией (GRECO) уже реагировали негативно на законопроект Зеленского о роспуске нынешнего состава КС.

Однако глава государства жестко настаивал на необходимости такого решения, угрожая роспуском парламента, если депутаты его не поддержат. Кроме того, президент допускал и кровопролитный сценарий развития конфликта с КС.

Позже он отошел от радикальной риторики, внеся также законопроект о восстановлении уголовной ответственности за недостоверную информацию в электронных декларациях чиновников, отмененной решением КС.

В свою очередь, 30 ноября Разумков, предлагавший другой вариант разрешения ситуации, заявил, что в итоге для выхода из кризиса вокруг КСУ будет разработан компромиссный законопроект.

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