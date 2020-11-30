Венецианская комиссия даст заключения по КСУ и антикоррупционным законам после 7 декабря

Венецианская комиссия в соответствии с запросом президента Украины Владимира Зеленского от 25 ноября о срочном заключении по конституционной ситуации, созданной решением Конституционного суда №13 от 27 октября, подготовит два заключения. Об этом говорится в сообщении комиссии.

Одно из заключений будет касаться механизма противодействия коррупции, а второе — связанное с реформой самого КС.

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"После виртуальных встреч с властями и заинтересованными сторонами оба заключения будут опубликованы на неделе 7 декабря и впоследствии представлены на 125-м пленарном заседании (11–12 декабря 2020 года) для утверждения", — сказано в сообщении.

Напомним, 25 ноября Зеленский обратился за консультацией в Венецианскую комиссию. Неделей ранее президент провел телефонный разговор с ее председателем Джанни Букиккио, устно попросив его об экспертизе сложившейся правовой ситуации после решения КС, которым тот признал неконстититуционными ряд положений закона о предотвращении коррупции и уголовную ответственность за декларирование чиновниками недостоверной информации о доходах и имуществе.

Отметим, что после принятия этого решения КС Зеленский внес в Раду законопроект о роспуске текущего состава суда и признании самого решения по антикоррупционному законодательству ничтожным. При этом Венецианская комиссия, а также Группа государств по борьбе с коррупцией (GRECO) отреагировали на законопроект Зеленского негативно.

При этом глава государства жестко настаивал на своем варианте необходимого решения Рады, угрожая роспуском парламента, если депутаты его не поддержат. Кроме того, президент допустил и кровопролитный сценарий развития конфликта с КС.

Однако в последнее же время он от столь радикальной риторики отошел, внеся также в Раду законопроект о восстановлении уголовное ответственности за недостоверную информацию в электронных декларациях чиновников об имуществе и доходах, отмененной решением КС.

В свою очередь, 30 ноября спикер Рады Дмитрий Разумков, предлагавший другой вариант разрешения ситуации, заявил, что в итоге для выхода из кризиса вокруг КСУ будет разработан компромиссный законопроект.