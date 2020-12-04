Рада восстановила уголовную ответственность за ложь в е-декларациях

Верховная Рада восстановила уголовную ответственность за умышленную подачу чиновниками недостроенных данных в декларациях о доходах и имуществе, а также за умышленную неподачу таких деклараций.

За принятие в целом соответствующего законопроекта №4460-д проголосовало 289 депутатов. Из тех, кто не голосовал "за", воздержались лишь четыре депутата из фракции "Слуга народа".

Документ был внесен в парламент накануне, 3 декабря. Его авторами являются члены комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности (восемь нардепов от СН, включая главу комитета Дениса Монастырского, и один от "Батькивщины").

Принятый закон исключает из Уголовного кодекса признанную неконституционной статью 366-1 и вводит новую с номером 366-2 и тем же названием — "декларирование недостоверной информации".

Согласно ей, умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, наказывается штрафом от 2 500 до 3 000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если же сумма несоответствия в таких данных составляет более 4 000 прожиточных минимумов, это деяние будет наказываться штрафом от 3 000 до 5 000 необлагаемых минимумов или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Кроме того, в УК введена статья 366-3 об умышленном непредоставлении субъектом декларирования упомянутых деклараций. За это чиновникам полагается штраф от 2 500 до 3 000 необлагаемых минимумов или же, опять-таки, общественные работы на срок от 150 до 240 часов, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Стоит отметить, что упраздненная статья 366-1 предусматривала лишение свободы до двух лет, а не просто ее ограничение.